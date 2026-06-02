Viral debate: Σεβασμός ή απόρριψη; Η σκηνή με το ζευγάρι που δίχασε τα social media

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο X έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, καθώς δείχνει έναν άνδρα να συνοδεύει τη συνοδό του στο σπίτι της μετά από ραντεβού, ενώ ομάδα ανδρών καταγράφει τη σκηνή και γελά.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από κατάστημα burger, κοντά στην είσοδο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με την ανάρτηση, το ζευγάρι είχε μόλις επιστρέψει από ραντεβού για φαγητό.

Η γυναίκα μπήκε στην είσοδο του κτιρίου, ενώ ο άνδρας έκανε ένα βήμα πίσω για να αποχωρήσει. Πριν απομακρυνθεί, εκείνη τον τράβηξε ξανά προς το μέρος της και τον φίλησε.

Οι αντιδράσεις και το viral debate

Οι άνδρες που κατέγραφαν το στιγμιότυπο φάνηκαν να ερμηνεύουν τη σκηνή ως απόρριψη προς τον άνδρα. Ωστόσο, πολλοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα είχαν διαφορετική άποψη, τονίζοντας ότι η κίνηση αυτή αποτελεί ένδειξη σεβασμού και ενδιαφέροντος για την ασφάλεια της γυναίκας.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει σχεδόν 7 εκατομμύρια προβολές και εκατοντάδες σχόλια, με αρκετούς χρήστες να επικρίνουν την ομάδα που το κατέγραψε.

Ένας χρήστης σχολίασε: «Έπρεπε να τη συνοδεύσει στο σπίτι ακριβώς επειδή τέτοιοι τύποι βρίσκονται έξω από την πολυκατοικία της».

Άλλος σημείωσε: «Το να τη συνοδεύει στο σπίτι μετά το δείπνο είναι βασικός σεβασμός και θέμα ασφάλειας, όχι απόρριψη».