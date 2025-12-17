Viral η νέα επική τούμπα του Ευτύχη Μπλέτσα - Πήγε να ρίξει μπουνιά και βρέθηκε στο έδαφος

Μια ακόμη viral στιγμή χάρισε στο κοινό του ο Ευτύχης Μπλέτσας, όταν κατά τη διάρκεια ενός νέου επεισοδίου, ο γνωστός παρουσιαστής φαίνεται να ρίχνει μπουνιά στο γνωστό μηχάνημα ρίχνοντάς τον στο... έδαφος.

Στο τελευταίο του live στο YouTube, ο Ευτύχης Μπλέτσας βρέθηκε στη «Μαγική Πόλη», το χριστουγεννιάτικο πάρκο που έχει στηθεί στο Ελαιόρεμα Πυλαίας. Περιηγήθηκε στον χώρο, μίλησε με κόσμο που τον ακολουθούσε και απόλαυσε τις γιορτινές δραστηριότητες του πάρκου.

Η στιγμή που έκλεψε την παράσταση ήρθε όταν εντόπισε το γνωστό παιχνίδι λούνα παρκ με τη «μπουνιά». Όπως είπε στους παρευρισκόμενους, δεν είχε δοκιμάσει ποτέ ξανά. Πήρε φόρα, χτύπησε με δύναμη τον στόχο, όμως η ένταση της κίνησης τον έστειλε… κατευθείαν στο έδαφος.

Παρά την πτώση, ο Ευτύχης Μπλέτσας δεν έχασε το χαμόγελό του, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και όσοι βρίσκονταν γύρω του ξέσπασαν σε γέλια, με το στιγμιότυπο να κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Σημειώνεται πως η πρώτη viral... τούμπα του γνωστού παρουσιαστή είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο, όταν είχε στριφογυρίσει σε κολώνα φωτισμού έξω από εκκλησία στον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο έδαφος και... μαζί της ο Ευτύχης Μπλέτσας.