Βίσλα Κρακοβίας: Οπαδοί επιστρατέυουν το AI για να μετρήσουν την δύναμη της εξέδρας

Ήσουν στο γήπεδο όταν η ομάδα σου πέτυχε το γκολ της τελευταίας στιγμής που έσωσε ένα κρίσιμο αποτέλεσμα; Καλή τύχη! Ήσουν στο γήπεδο όταν η ομάδα σου δεν κατάφερε να προβιβαστεί; Κακή τύχη! Υπάρχει τρόπος να μετρηθούν αυτοί και άλλοι παράγοντες για να δημιουργηθεί ένας Δείκτης Τύχης Φιλάθλου;



Ναι, για την Βίσλα Κρακοβίας υπάρχει. Καινοτόμος σε τόσους πολλούς τομείς, για παράδειγμα εφαρμόζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για να ενισχύσει ένα ρόστερ, η πολωνική ομάδα τώρα λανσάρει μια πρωτοβουλία με τη μορφή ενός αναλυτικού εργαλείου που, χρησιμοποιώντας επίσης AI, ποσοτικοποιεί και γιορτάζει τη θετική επίδραση που έχουν οι οπαδοί στην ομάδα.

Ο Δείκτης Τύχης Φιλάθλου βασίζεται σε έναν προηγμένο αλγόριθμο που αξιολογεί πάνω από 200 μετρικές σχετικές με τον αγώνα και τις συσχετίζει με την παρουσία ενός συγκεκριμένου φιλάθλου στο γήπεδο. Το σύστημα δεν λαμβάνει υπόψη μόνο το τελικό σκορ, αλλά και την ποιότητα της απόδοσης της ομάδας (αποτελεσματικότητα στην επίθεση, σταθερότητα στην άμυνα, έλεγχο του παιχνιδιού και κρίσιμες στιγμές) κατά τη διάρκεια της παρουσίας του φιλάθλου στις κερκίδες.

Εάν η παρουσία τους συμπίπτει με μια καθοριστική στιγμή για τη νίκη, το σκορ του δείκτη αυξάνεται αντίθετα, αν συνοδεύεται από χαμένες ευκαιρίες, το αποτέλεσμα του δείκτη είναι χαμηλότερο.

«Η ομάδα έχει ήδη αναλύσει τα προφίλ σχεδόν 250.000 φιλάθλων, την παρουσία τους στους αγώνες και τα αποτελέσματα στο γήπεδο μέσα από περισσότερες από 200 αναλυτικές διαστάσεις. Αυτό δείχνει το βάθος των δεδομένων στα οποία έχουμε πρόσβαση. Οι οπαδοί μας είναι μοναδικοί, αλλά αυτές οι δραστηριότητες μας επιτρέπουν να τους κατανοούμε καλύτερα», λέει ο Γιάροσλαβ Κρολέφσκι, ιδιοκτήτης του πολωνικού συλλόγου.



«Το ποδόσφαιρο είναι, πάνω απ’ όλα, ψυχαγωγία. Μέσω του δείκτη έχουμε αποτυπώσει μια διάσταση που προηγουμένως ήταν αδύνατο να μετρηθεί, μετατρέποντας τους θεατές σε πραγματικούς συμμετέχοντες στο παιχνίδι», προσθέτει ο Πιότρ Οσίνσκι, δημιουργικός διευθυντής της VML, της εταιρείας που συμμετείχε στο έργο.

Είναι τόσο απλό όσο να εισάγετε το όνομα και το επώνυμό σας, την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό PESEL (το ηλεκτρονικό σύστημα μητρώου πληθυσμού της Πολωνίας) για να μάθετε το σκορ σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε οποιονδήποτε αγώνα παρακολουθήσατε, ακόμη και αν δεν βρίσκεστε στη βάση δεδομένων. Η πλήρης μεθοδολογία παρουσιάζεται σε μια εφαρμογή διαθέσιμη στους χρήστες του έργου, προσφέροντας ευκαιρίες για να βελτιώσετε το σκορ σας (που, τελικά, είναι ο στόχος). Το σκορ χωρίζεται σε επτά επίπεδα: αρχάριος (1-15 βαθμοί), ανερχόμενο αστέρι (16-30), καρδιά της κερκίδας (31-45), πιστή ψυχή (46-60), τυχερό αστέρι (61-75), σταθερός φίλαθλος (76-90) και, αναφερόμενοι στο έμβλημα της ομάδας, θρύλος του λευκού αστεριού (91-100). Η Βίσλα Κρακοβίας, εν τω μεταξύ, είναι ο πρώτη στην δεύτερη κατηγορία της Πολωνίας στο +9 από την Πολόνια Βαρσοβίας. Και αυτό, φυσικά, ενισχύει τον Δείκτη Τύχης Φιλάθλου.