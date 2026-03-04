Βίβιαν Κοντομάρη: «Ο γιος μου ταράχτηκε όταν είδε να ξυλοκοπούν ένα παιδί... έχουμε πάει σε ψυχολόγο»

Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» συνάντησε την Βίβιαν Κοντομάρη η οποία μίλησε για την μεγάλη αγάπη της ζωής της, τον γιο της. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι η ύπαρξή του, δίνει νόημα στη ζωή της.

«Το παιδί είναι ό,τι πιο σημαντικό μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Μετατοπίζονται όλα και είναι το παιδί και η δουλειά. Με διακρίνει μια υπερβολή ως μητέρα. Αν χτυπούσε λίγο, εγώ έκλαιγα. Όταν όμως γινόταν κάτι σοβαρό, όπως μια φορά που χρειάστηκε να τον πάμε στο νοσοκομείο, εκεί όλη η υπερβολή είχε εξαφανιστεί. Τώρα ο γιος μου έχει κλείσει τα 15, είμαστε στην εφηβεία και είναι δύσκολο» παραδέχθηκε.

Η Βίβιαν Κοντομάρη, αποκάλυψε ότι ένα περιστατικό εκφοβισμού που είδε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια του, τον επηρέασε και χρειάστηκε να συμβουλευτούν ψυχολόγο. «Στον γιο μου συνέβη κάτι που τον τάραξε πάρα πολύ και αυτό ήταν όταν είδε να ξυλοκοπούν ένα παιδί μπροστά στα μάτια άλλων παιδιών. Το παιδί εκείνο πήγε στο νοσοκομείο. Έχουμε συμβουλευτεί και ψυχολόγο».

Η ηθοποιός, σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αναφερθεί και πάλι σε παρόμοιο περιστατικό που συνέβη στον γιο της. «Η αλήθεια είναι ότι ο γιος μου στο δημοτικό είχε έρθει μια μέρα κλαμένος από σπίτι. Μάλιστα, δεν έλεγε για ποιο λόγο, γιατί κάτι είχε συμβεί και κατέληξε να τον κρατούν τέσσερα παιδιά. Ένας από το ένα χέρι, ένας από το άλλο και δύο στα πόδια κάτω τον κρατούσαν στον τοίχο και του έδιναν μπουνιές στην κοιλιά. Εντάξει, τότε είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ και πήγαμε στο σχολείο. Ήταν όμως φίλοι του, δηλαδή ήταν μια κακή στιγμή. Από εκεί και πέρα έχουν συμβεί άγρια περιστατικά με συμμορίες, γιατί υπάρχουν συμμορίες εκτός σχολείου» είχε εξηγήσει.