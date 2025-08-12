Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν, ντροπή τους!»

Καθημερινά είναι τα φαινόμενα της έλλειψης παιδείας που τα βλέπουμε τριγύρω μας. Αυτή τη φορά ήρθε ακόμη ένα περιστατικό να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των ανάρμοστων συμπεριφορών και συνέβη έξω από το θέατρο της Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης «Ο θάνατος του εμποράκου» με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη κάποια άτομα που βρίσκονταν έξω από τον χώρο άρχισαν να ουρλιάζουν, να βγάζουν κραυγές και να ενοχλούν τον θίασο που δεν μπορούσε να ερμηνεύσει τους ρόλους του, αλλά και το ίδιο το κοινό που δεν μπορούσε να παρακολουθήσει το έργο.

«Απηυδήσαμε όλοι μας»

Αμέσως μετά το τέλος της παράστασης, ο Κυριακίδης -φανερά εκνευρισμένος- μίλησε στο κοινό: «Πρέπει να πείσετε τον Δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν. Ντροπή τους είναι! Ειλικρινά λυπάμαι που κάνω αυτή την κατάθεση, αλλά δεν γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας θίασος ολόκληρος με αυτό που συνέβαινε απέξω. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είδατε αυτό που είδατε», κατέληξε ο ηθοποιός.

Πολλά περιστατικά

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια παράσταση κινδυνεύει να διακοπεί είτε από φωνές ατόμων που θέλουν να «σαμποτάρουν» ένα έργο, είτε από τις εξατμίσεις από τις διερχόμενες μηχανές. Οι κάτοικοι πιέζουν ώστε τα Χανιά να αποκτήσουν θέατρο εκτός του κέντρου, όμως ούτε αυτό είναι η λύση! Δεν μπορεί να αναγκαστεί να φύγει ένα θέατρο από ένα σημείο επειδή κάποιοι δεν μπορούν να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους…