«Βλάπτεις την Αυστραλία αυτή τη στιγμή, σιωπή» - Τα «ψαλλε» σε δημοσιογράφο ο Τραμπ

Ένα μικρό αλλά έντονο επεισόδιο εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης (16/9) μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Αυστραλού δημοσιογράφου, Τζον Λάιονς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης έξω από τον Λευκό Οίκο λίγο πριν αναχωρήσει για την επίσημη επίσκεψη του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ αν ένας πρόεδρος εν ενεργεία «πρέπει να εμπλέκεται σε τόση επιχειρηματική δραστηριότητα», εν μέσω αναφορών ότι ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν αποκομίσει δισεκατομμύρια από τότε που επέστρεψε στην εξουσία.

Η συζήτηση γρήγορα ξέφυγε, με τον ίδιο να κατηγορεί τον δημοσιογράφο ότι «κάνει κακό στην Αυστραλία», με αφορμή τις ερωτήσεις για την οικονομική του κατάσταση όσο βρίσκεται στο αξίωμα του προέδρου, απειλώντας τον μάλιστα ότι θα ενημερώσει και τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε για τις «αδιάκριτες» και «επίμονες» ερωτήσεις του.

«Δεν ξέρω», απάντησε αρχικά ο Τραμπ, εξηγώντας ότι τα παιδιά του ήταν υπεύθυνα για την οικογενειακή επιχείρηση, την Trump Organization. «Αλλά οι περισσότερες συμφωνίες που έχω κάνει είχαν γίνει πριν. Αυτό έχω κάνει όλη μου τη ζωή. Έχω χτίσει κτίρια» συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.



«Θα το πω στον ηγέτη σου»

Ο Αυστραλός δημοσιογράφος, όμως, επέμεινε με νέα ερώτηση για το αν είναι σωστό για έναν πρόεδρο των ΗΠΑ να ασκεί προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες ενώ βρίσκεται στο αξίωμα.

«Πραγματικά δεν το κάνω, τα παιδιά μου διευθύνουν την επιχείρηση», απάντησε ο Τραμπ πριν να περάσει στην αντεπίθεση ρωτώντας τον Λάιονς από πού κατάγεται.

«Κατά τη γνώμη μου, βλάπτετε πολύ την Αυστραλία αυτή τη στιγμή. Και θέλουν να έχουν καλές σχέσεις μαζί μου. Ξέρετε, ο ηγέτης σας θα έρθει να με δει πολύ σύντομα. Θα του μιλήσω για εσάς. Δίνετε ένα πολύ κακό μήνυμα. Μπορείτε να δώσετε ένα καλύτερο μήνυμα», επέπληξε τον συνομιλήτή του ο Τραμπ.

Όταν ο Λάιονς προσπάθησε να κάνει άλλη μια ερώτηση, ο Τραμπ έφερε τον δείκτη του στα χείλη του προτού πει «σιωπή» και απομακρύνθηκε για να μιλήσει σε έναν άλλο δημοσιογράφο.

Δείτε βίντεο: