Βόλος: Αναστάτωση σε προαύλιο σχολείου τα ξημερώματα - Παιδί βρέθηκε χτυπημένο στο κεφάλι

Χτυπημένο στο κεφάλι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε ένα παιδί τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/11), λίγο μετά τη 1:00 π.μ., στο 1ο Λύκειο Βόλου, επί της οδού Κύπρου.

Περαστικοί που άκουσαν τις φωνές ενημέρωσαν αμέσως τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΟΠΚΕ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον νεαρό για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας magnesianews.gr πρόκειται για νεαρό άτομο, πιθανότατα μαθητή, το οποίο βρέθηκε μόνο του στον χώρο του σχολείου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι αρχές ερευνούν το πώς εισήλθε στο σχολείο τη νύχτα, καθώς και τους λόγους που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο προαύλιο.