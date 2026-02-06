Βομβιστική επίθεση σε σιιτικό τζαμί στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 15 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Πανικός προκλήθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου σε σιιτικό τέμενος στα περίχωρα της πρωτεύουσας του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, ύστερα από βομβιστική επίθεση που σκότωσε και τραυμάτισε δεκάδες πιστούς.

Η αστυνομία του Ισλαμαμπάντ δήλωσε ότι η έκρηξη στο τζαμί ήταν επίθεση και ότι διεξάγεται έρευνα. Διασώστες και αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση και ορισμένοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τηλεοπτικά πλάνα και εικόνες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αστυνομία και κατοίκους να μεταφέρουν τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία.

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε το «βαθύ πόνο» του. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Μοχσίν Νάκβι, καταδίκασε την επίθεση και ζήτησε από τις αρχές να διασφαλίσουν την παροχή της καλύτερης δυνατής ιατρικής περίθαλψης στους τραυματίες.

Μέχρι στιγμής δεν κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη της επίθεσης, ωστόσο, οι υποψίες των ΑΡχών στρέφονται προς τους Πακιστανούς Ταλιμπάν ή στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, η οποία έχει κατηγορηθεί για προηγούμενες επιθέσεις εναντίον σιιτών πιστών. Οι μαχητές συχνά στοχοποιούν τις δυνάμεις ασφαλείας και τους πολίτες σε όλο το Πακιστάν.

Η τελευταία επίθεση έρχεται σχεδόν μια εβδομάδα αφότου ο Απελευθερωτικός Στρατός των Μπαλούχ πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις στην πληγείσα από την εξέγερση νοτιοδυτική επαρχία Μπαλούχιστάν, σκοτώνοντας περίπου 50 ανθρώπους.

Οι δυνάμεις ασφαλείας που απάντησαν σε αυτές τις επιθέσεις σκότωσαν επίσης περισσότερους από 200 «τρομοκράτες», σύμφωνα με τον στρατό.