Σε «ανοιχτό πόλεμο» Πακιστάν με Αφγανιστάν: Βομβαρδισμοί στην Καμπούλ - Πάνω από 130 νεκροί

Σημαντική κλιμάκωση καταγράφηκε την Παρασκευή στις σχέσεις Αφγανιστάν–Πακιστάν, καθώς η πακιστανική αεροπορία εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στην Καμπούλ και σε περιοχές άλλων επαρχιών, με επίκεντρο την Κανταχάρ και την Πακτία. Πακιστανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι τα πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα «τουλάχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες», ωστόσο η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν διαψεύδει τα συγκεκριμένα νούμερα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η ένταση πυροδοτήθηκε λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις του Ισλαμαμπάντ περί αντιποίνων, ως απάντηση σε προηγούμενες επιθέσεις που αποδίδονται στους Ταλιμπάν εναντίον πακιστανικών στρατιωτικών στόχων. Παράλληλα, ο ΟΗΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση, με έμφαση στην προστασία των αμάχων.

Οι ανακοινώσεις του Πακιστάν και οι διαψεύσεις των Ταλιμπάν

Η πακιστανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (27/2) ότι πραγματοποιήθηκαν αεροπορικές επιθέσεις στην αφγανική πρωτεύουσα και σε άλλες αστικές περιοχές. Ο υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ ανέφερε μέσω X ότι στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας «του καθεστώτος των Αφγανών Ταλιμπάν» στην Καμπούλ και στις επαρχίες Πάκτια και Κανταχάρ, δίνοντας απολογισμό με εκατοντάδες απώλειες. Αντίστοιχο αριθμό ανέφερε και ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ, Μοσαράφ Ζαΐντι.

Από την πλευρά τους, οι Ταλιμπάν διέψευσαν ότι υπήρξαν θύματα. Ο εκπρόσωπός τους, Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, έκανε λόγο για «δειλές επιδρομές» και υποστήριξε σε ανάρτησή του ότι «ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί θύματα».

🚨: More footage capturing the sound of multiple gunshots near the Presidential Palace, Kabul. pic.twitter.com/jyQAIRAwO3 — Ahmad Sharifzad (@AhmadSharifzad) February 26, 2026

Εκρήξεις στην Καμπούλ – Αναφορές για πολλαπλά πλήγματα

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Καμπούλ τα ξημερώματα, ενώ αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για αλλεπάλληλους κρότους και διέλευση μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την πόλη. Κάτοικος της πρωτεύουσας ανέφερε ότι μέτρησε τουλάχιστον οκτώ εκρήξεις, περιγράφοντας πως οι τελευταίες ήταν πιο κοντά σε κατοικημένες περιοχές και προκάλεσαν ισχυρούς κραδασμούς.

Λίγη ώρα αργότερα, ακούστηκαν και ριπές πολυβόλων στο κέντρο της πόλης, γεγονός που ενίσχυσε την εικόνα ευρύτερης στρατιωτικής κινητοποίησης.

Νέα πλήγματα και «ανοιχτός πόλεμος»

Οι Ταλιμπάν υποστήριξαν ότι απάντησαν με νέες επιχειρήσεις κατά πακιστανικών θέσεων στα σύνορα, κάνοντας λόγο για «επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας» μετά τα αεροπορικά χτυπήματα.

Παράλληλα, ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ έκανε λόγο για «ανοικτό πόλεμο» με τη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν, ενώ ο πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν έχουν την «πλήρη δυνατότητα» να «συντρίψουν» οποιονδήποτε επιτιθέμενο, υπογραμμίζοντας ότι «όλο το έθνος στέκεται στο πλευρό» του στρατού.

Παρέμβαση ΟΗΕ

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε ότι ο ΟΗΕ παρακολουθεί «με ανησυχία» τις αναφορές για διασυνοριακές συγκρούσεις και κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, διασφαλίζοντας την προστασία των αμάχων. Παράλληλα, έκανε αναφορά σε προσπάθειες διαμεσολάβησης και ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματική οδό για την αποκλιμάκωση.