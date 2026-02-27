«Το ποτήρι ξεχείλισε»: Παγκόσμιος αναβρασμός για τον «ανοιχτό πόλεμο» Πακιστάν με Αφγανιστάν

Σε επικίνδυνη τροχιά κλιμάκωσης έχουν μπει οι σχέσεις Πακιστάν και Αφγανιστάν, μετά την ανακοίνωση του Πακιστανού υπουργού Άμυνας ότι το Ισλαμαμπάντ βρίσκεται πλέον σε κατάσταση «ανοιχτού πολέμου» με το καθεστώς των Ταλιμπάν στην Καμπούλ.

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοιχτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ασίφ Χαουάτζα μέσω ανάρτησή του στο Twitter.

Όπως μεταδίδει το Guardian, το Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/2) εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές σε βασικά αστικά κέντρα του Αφγανιστάν, μεταξύ των οποίων και η Καμπούλ, υποστηρίζοντας ότι απάντησε σε «απρόκλητα πυρά» από την αφγανική πλευρά των συνόρων. Από την πλευρά τους, αφγανικές πηγές κάνουν λόγο για χτυπήματα εναντίον πακιστανικών συνοριακών δυνάμεων, παρουσιάζοντάς τα ως αντίποινα σε προηγούμενες επιδρομές του Ισλαμαμπάντ.

Αντικρουόμενες εκδοχές για drones

Ένα ακόμη σημείο τριβής είναι οι αναφορές για χρήση drones. Η πλευρά των Ταλιμπάν υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε «επιτυχημένα πλήγματα» κατά πακιστανικών στρατιωτικών στόχων. Το Πακιστάν, ωστόσο, δίνει διαφορετική εικόνα καθώς αναφέρει ότι επιχειρήθηκε χρήση drones από μαχητές του TTP (Πακιστανοί Ταλιμπάν), τα οποία καταρρίφθηκαν από συστήματα αντιμετώπισης drones και χωρίς να υπάρξουν απώλειες.

Παράλληλα, πακιστανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι μαχητικά αεροσκάφη περιπολούν πάνω από την Κανταχάρ μετά τις επιδρομές, ενώ πηγές ασφαλείας υποστήριξαν ότι καταστράφηκε αποθήκη πυρομαχικών. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Φωτ.: Reuters

Αμφισβητούμενοι αριθμοί θυμάτων και ισχυρισμοί για αιχμαλώτους

Και οι δύο πλευρές μιλούν για «βαριές απώλειες» στον αντίπαλο, όμως οι αριθμοί διαφέρουν δραματικά. Το Πακιστάν κάνει λόγο για πάνω από 130 νεκρούς στις τάξεις των Ταλιμπάν, ενώ η Καμπούλ προβάλλει αντίστοιχους ισχυρισμούς για πακιστανικές απώλειες. Επιπλέον, αφγανικές πηγές αναφέρουν σύλληψη Πακιστανών στρατιωτών, κάτι που το Ισλαμαμπάντ διαψεύδει.

Στο μεταξύ, οι Ταλιμπάν καταγγέλλουν τραυματισμούς αμάχων, συνδέοντάς τους με επίθεση σε καταυλισμό προσφύγων στην επαρχία Νανγκαρχάρ, ανατολικά της Καμπούλ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται η σοβαρότερη κλιμάκωση μετά την κατάπαυση του πυρός που είχε επιτευχθεί τον Οκτώβριο με μεσολάβηση Κατάρ και Τουρκίας. Από τότε, οι επαφές και οι γύροι διαπραγματεύσεων δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε σταθερή αποκλιμάκωση.

Γιατί συγκρούονται δύο «πρώην σύμμαχοι»

Παρότι ιστορικά το Πακιστάν διατήρησε για χρόνια δεσμούς επιρροής με τους Ταλιμπάν, οι σχέσεις επιδεινώθηκαν αισθητά μετά την επιστροφή τους στην εξουσία το 2021. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Γραμμή Ντουράντ, τα αμφισβητούμενα σύνορα μήκους περίπου 2.600 χιλιομέτρων (1.600 μίλια), καθώς και η δράση ενόπλων ομάδων στην παραμεθόριο.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι παρέχει «ασφαλή καταφύγια» σε μαχητές του TTP, οι οποίοι εξαπολύουν επιθέσεις στο πακιστανικό έδαφος. Από την πλευρά της η Καμπούλ αρνείται ότι στηρίζει τέτοιες επιχειρήσεις. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η παρούσα φάση διαφοροποιείται επειδή –σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους– το Πακιστάν φέρεται να στοχοποιεί πλέον σημεία που συνδέονται με την ίδια τη διοίκηση των Ταλιμπάν και όχι μόνο θέσεις που αποδίδει στον TTP.

Ταλιμπάν στρατιώτες φορτώνουν πυραύλους σε όχημα / Φωτ.: Reuters

Αγωνία για το επόμενο 24ωρο

Με τα σύνορα ήδη σε μεγάλο βαθμό αποδιοργανωμένα, και τις επίσημες ανακοινώσεις να παραμένουν αντικρουόμενες, το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για το αν θα υπάρξει νέα προσπάθεια μεσολάβησης ή αν οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν σε παρατεταμένη σύγκρουση.