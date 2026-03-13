Μαζικοί βομβαρδισμοί του Πακιστάν στην Καμπούλ - Αυξάνονται νεκροί και τραυματίες στο Αφγανιστάν

Η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν εξαπέλυσε σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου, νέους βομβαρδισμούς στην Καμπούλ και σε άλλες περιοχές του Αφγανιστάν, με τις de facto αρχές των Ταλιμπάν να κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς στην πρωτεύουσα και το Ισλαμαμπάντ να επιβεβαιώνει πως διεξήχθησαν νυχτερινές επιχειρήσεις.

«Συνεχίζοντας την επίθεσή του, το πακιστανικό στρατιωτικό καθεστώς βομβάρδισε για ακόμη μια φορά την Καμπούλ, την Κανταχάρ» (νότια), καθώς και τις παραμεθόριες επαρχίες «Πάκτια και Πάκτικα» και «άλλες» περιοχές, ανέφερε μέσω X ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, προσθέτοντας -χωρίς να δώσει πιο συγκεκριμένο απολογισμό θυμάτων- ότι σκοτώθηκαν «γυναίκες και παιδιά».

🚨: In Kabul, the area around Pul-e-Charkhi Prison and the 313 Central Corps of the Taliban has been targeted by Pakistan jets. pic.twitter.com/mE955KQkl0 — National Resistance Front (NRF) 🇦🇫 (@NRFMediaCell) March 12, 2026

Ανώτερος αξιωματικός των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ότι διεξήχθησαν βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένης της Καμπούλ. Χτυπήθηκαν «συγκεκριμένοι στόχοι, συνδεόμενοι με τους πακιστανούς Ταλιμπάν» (ΚΤΠ), ανέφερε η πηγή αυτή, αναφερόμενη σε ένοπλη οργάνωση η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά πολύνεκρων επιθέσεων στο Πακιστάν, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

4 νεκροί και 15 τραυματίες στην Καμπούλ

Στην Καμπούλ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δεκαπέντε τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκαν «σπίτια πολιτών» στο ανατολικό τμήμα της πόλης, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας των Ταλιμπάν.

«Στον τομέα Γκουζάρ, στο 21ο διαμέρισμα της Καμπούλ, σπίτια πολιτών χτυπήθηκαν σε βομβαρδισμό του πακιστανικού καθεστώτος, που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δεκαπέντε», ανέφερε ο Χαλίντ Ζαντράν μέσω X, συμπληρώνοντας πως στα θύματα συγκαταλέγονται γυναίκες και παιδιά.

Ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου που μετέβη επιτόπου είδε σπίτι εντελώς κατεστραμμένο και άλλα περίπου δέκα να έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με οροφές και τοίχους να έχουν καταρρεύσει. Είχαν αναπτυχθεί οι δυνάμεις ασφαλείας και σοκαρισμένοι κάτοικοι βρίσκονταν στους δρόμους.

Πολλαπλασιασμός των εχθροπραξιών

Στην Κανταχάρ, πρωτεύουσα της ομώνυμης νότιας επαρχίας όπου ζει, αποτραβηγμένος από τα εγκόσμια, ο ανώτατος ηγέτης των αφγανών Ταλιμπάν, ο Χιμπατουλά Αχουνζάντα, οι πακιστανικές επιδρομές έβαλαν στο στόχαστρο εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων της αεροπορικής εταιρείας Kam Air, κοντά στο αεροδρόμιο, ανέφεραν οι de facto αρχές.

Η εταιρεία αυτή «προμηθεύει με καύσιμα πολιτικά αεροσκάφη και αυτά του ΟΗΕ», σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Μουτζάχιντ.

Στην επαρχία Νανγκαρχάρ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, πέταξαν επίσης πακιστανικά αεροσκάφη, ωστόσο άνοιξε πυρ η αφγανική αντιαεροπορική άμυνα, σύμφωνα με τοπικό εκπρόσωπο του στρατού.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί εδώ και χρόνια την Καμπούλ ότι προσφέρει ασφαλές καταφύγιο στο ΚΤΠ (το Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν), οργάνωση με ταυτόσημη ιδεολογία με τη σημερινή κυβέρνηση στο Αφγανιστάν αλλά διακριτή από αυτούς, καθώς και στο Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ). Οι de facto αρχές το διαψεύδουν.

Τον Οκτώβριο του 2025 ξέσπασαν μάχες με δεκάδες νεκρούς, που οδήγησαν σε σχεδόν πλήρες κλείσιμο των χερσαίων συνόρων. Έπειτα από μεσολαβητικές προσπάθειες, οι εντάσεις έμοιαζαν να αποκλιμακώνονται.

Αλλά η σύγκρουση των δυο γειτόνων αναζωπυρώθηκε και χειροτέρεψε την 26η Φεβρουαρίου, όταν το Αφγανιστάν εξαπέλυσε χερσαία επίθεση στα σύνορα, σε αντίποινα για πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές. Το Ισλαμαμπάντ έκανε και τότε λόγο για επιχειρήσεις εναντίον του ΚΤΠ.

Αντιδρώντας, το Πακιστάν ανακοίνωσε πως κηρύσσει «ανοικτό πόλεμο» στη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν, βομβαρδίζοντας την Καμπούλ και την Κανταχάρ την 27η Φεβρουαρίου. Οι πακιστανικές αρχές διέψευσαν πως τα πλήγματα έβαλαν στο στόχαστρο αμάχους.

Από τότε οι συγκρούσεις έχουν πολλαπλασιαστεί στα σύνορα.

Στοχευμένες επιχειρήσεις του Πακιστάν

Από την Τρίτη ως την Πέμπτη βρήκαν τον θάνατο επτά άμαχοι, ανάμεσά τους παιδιά, εξαιτίας πακιστανικών πυρών σε παραμεθόριες περιοχές στο ανατολικό και στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις αρχές και ιατρικές πηγές.

Κέντρο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ), όπου ζουν Αφγανοί πολίτες που απελάθηκαν μαζικά από το Πακιστάν, υπέστη «μεγάλες ζημιές στο συνοριακό πέρασμα Τορχάμ στο Αφγανιστάν», σύμφωνα με ανακοίνωση του θεσμού.

Το Πακιστάν «διεξήγαγε στοχευμένες επιχειρήσεις εγγυώμενο καταρχήν ότι κανένας άμαχος δεν θα τραυματιζόταν σε αυτές τις επιχειρήσεις», υποστήριξε χθες εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Ταχίρ Χουσάιν Αντράμπι, κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας ενημέρωσης του Τύπου στην Ισλαμαμπάντ.

Το Πακιστάν κατήγγειλε και αυτό νέες αφγανικές επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με απολογισμό της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) ως την 5η Μαρτίου, τουλάχιστον 56 αφγανοί άμαχοι, ανάμεσά τους 24 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από την 26η Φεβρουαρίου, όταν εντάθηκαν οι εχθροπραξίες στα σύνορα.

Εξαιτίας των μαχών εκτοπίστηκαν εξαναγκαστικά 115.000 άνθρωποι στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.