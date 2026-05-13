Βουλή: Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια το φορολογικό νομοσχέδιο

Με βελτιωτικές αλλαγές ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, «Ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και λοιπές διατάξεις».



Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. «Παρών» δήλωσε το ΠΑΣΟΚ και «Όχι» ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΚΚΕ, την Ελληνική Λύση, τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας και την Νίκη.

Κώτσηρας: Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της κοινωνίας

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρας, επισήμανε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο «ενσωματώνει κρίσιμη ενωσιακή νομοθεσία, ενδυναμώνει το θεσμικό μας πλαίσιο προκειμένου να είναι σύγχρονο και αντίστοιχο με τις ανάγκες της εποχής, προκειμένου να προσαρμόσουμε τη φορολογική διοίκηση και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε πιο σύγχρονα μοντέλα, πάνω στα οποία θα μπορέσουμε να βασίσουμε την ασφάλεια δικαίου, τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών, την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής».

Τόνισε δε ότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν επενδύσει συστηματικά στην ενδυνάμωση και κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, μεταφέροντάς τους σε μια ενιαία ανεξάρτητη αρχή, την ΑΑΔΕ, και παρέχοντάς της τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία, ώστε να κάνει τη δουλειά της «με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα».

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής «αφορά κατά κύριο λόγο την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μείωση των ανισοτήτων», αποφέροντας «επιπρόσθετα έσοδα», τα οποία «μπορούμε στοχευμένα να γυρίζουμε στην ελληνική κοινωνία», σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αναφέρθηκε ενδεικτικά στην ενίσχυση των ενοικιαστών και των χαμηλοσυνταξιούχων καθώς και στη φορολογική μεταρρύθμιση για τη στήριξη των οικογενειών, των νέων και της περιφέρειας.

Ακολούθως, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι η πλειοψηφία των διατάξεων του νομοσχεδίου είναι «προϊόν διαβούλευσης με φορείς» και «αντίληψης των αναγκών της κοινωνίας» και έφερε ως παράδειγμα τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος των πωλητών στις λαϊκές αγορές, την επίλυση φορολογικών ζητημάτων που αντιμετώπιζαν οι πρώην εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τον εξορθολογισμό των προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενου φόρου, την απαλλαγή ανηλίκων από την επιβολή φορολογικών προστίμων, την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων άμεσης ανάγκης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών καθώς και διάταξη που προβλέπει ότι η ενίσχυση του Μέτρου 23 για τις φυσικές καταστροφές δεν θα προσμετράται στο όριο των 5.000 ευρώ, ώστε οι πληγέντες αγρότες να μην υποχρεούνται να αλλάξουν καθεστώς ΦΠΑ.

Οι παρεμβάσεις αυτές είναι εφικτές, ακριβώς «επειδή η οικονομία μας πηγαίνει καλύτερα, επειδή μπορούμε και χτίζουμε πολιτικές σε ένα οικονομικό περιβάλλον πολύ πιο στέρεο και πολύ πιο αξιόπιστο», ανέφερε ο υφυπουργός, ενώ ειδικότερα για με τη φορολογική πολιτική τόνισε ότι «μειώνουμε βάρη, απαλείφουμε δυσλειτουργίες και διευκολύνουμε την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη».

Κλείνοντας την μαραθώνια συζήτηση, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, οι οποίες αναγνωρίστηκαν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως είπε, θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας.