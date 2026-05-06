«Βραχιολάκι» σε όλους: Από 18 Μαΐου η καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων

Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 ξεκινά η καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια σε όλη τη χώρα, όπως κάνει γνωστό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Πρόκειται για μια απόφαση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννη Λαμπρόπουλου, με την οποία τίθεται σε κανονική εφαρμογή (και όχι πολιτικά) το «βραχιολάκι», σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους επιτηρούμενους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Το «βραχιολάκι» είναι μια συσκευή που δείχνει πού βρίσκεται το άτομο, ώστε οι Αρχές να το παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή και να ξέρουν αν τηρεί τους όρους που του έχουν βάλει (π.χ. να μένει σπίτι συγκεκριμένες ώρες).



Μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έπειτα από την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου, υπογράφηκε η δημόσια σύμβαση, με ισχύ έως 31/12/2027, για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια, μεταξύ του γενικού γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστου Περρή και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.



Το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης αποτελεί έναν σύγχρονο θεσμό, που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, στην κοινωνική τους επανένταξη, καθώς και στην αποσυμφόρηση των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας.

