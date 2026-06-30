«Βραχυκύκλωμα» στο ΠΑΣΟΚ με το Συμπόσιο της Σύμης και τον Γιώργο

Μια διοργάνωση ταυτισμένη με τον Γιώργο Παπανδρέου, το Διεθνές Συμπόσιο της Σύμης ετοιμάζεται να υποδεχτεί για 28η φορά φέτος τους υψηλούς προσκεκλημένους της. Αυτή τη χρονιά τόπος φιλοξενίας της διοργάνωσης, όχι κάποιο νησί όπου είθισται να φιλοξενείται το Συμπόσιο, αλλά η Αρχαία Ολυμπία, τόπος υψηλού συμβολισμού, καθώς εκεί γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 776 π.Χ.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην κρίση της Δημοκρατίας, την επίδραση της τεχνολογίας και τις υπαρξιακές απειλές για την ανθρωπότητα όπως η κλιματική αλλαγή, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις οι πανδημίες και οι πυρηνικοί εξοπλισμοί.

«Η οργή του Αχιλλέα και η προειδοποίηση της Κασσάνδρας: Ενδυνάμωση της Δημοκρατίας και Δαμασμός της Εξουσίας», είναι ο αρκετά φιλοσοφημένος τίτλος της πρόσκλησης.

Για τέσσερις ημέρες, από τις 5 ως τις 9 Ιουλίου η Αρχαία Ολυμπία θα καταστεί τόπος συνάθροισης πολλών διανοητών και πολιτικών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα ανταποκριθούν στο προσκλητήριο του Έλληνα πρώην πρωθυπουργού.

Μέχρι εδώ όλα καλά, ωστόσο δημιουργείται ενδεχομένως ένα μικρό... βραχυκύκλωμα, χωρίς όμως κανένα εσωτερικό παρασκήνιο, μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν.

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί εκδήλωση για την εξωτερική πολιτική στην οποία η Χαριλάου Τρικούπη έχει προσκαλέσει και θα ήθελε να παραστεί ως ομιλητής ο κ. Παπανδρέου, ο οποίος όμως θα βρίσκεται στην Ηλεία και μάλιστα ως οικοδεσπότης του Συμποσίου.

Μαθαίνω ότι γίνονται συνεννοήσεις για να βρεθεί μια λύση, ώστε να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και πανστρατιάς, καθώς αντίστοιχη πρόσκληση έχει αποσταλεί και στον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Πάντως η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ θα γίνει και οι σχέσεις του Ανδρουλάκη με τους δύο πρώην προέδρους είναι καλές και δεν επηρεάζονται είτε έρθουν είτε όχι.