Βραδιά αστέρων στο opening του «Casa Fish Athens» - Όλη η ελληνική showbiz ήταν εκεί

Δίπλα στη θάλασσα , σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της Αθηναϊκής ριβιέρας , το premium seafood venue Casa Fish Athens άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχθηκε τα μεγαλύτερα ονόματα της τηλεόρασης, της showbiz, της μουσικής, της μόδας και της πολιτικής, αλλά και ανθρώπους από τον επιχειρηματικό κλάδο και αγαπημένους φίλους.

Το εντυπωσιακό, υψηλής αισθητικής Casa Fish Athens στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Το μενού κλασικής και σύγχρονης ψαροφαγίας που υπογράφει ο σεφ Γιώργος Οικονομίδης, το εστιατόριο του ομίλου VS Hospitality Group, εντυπωσίασε τους καλεσμένους που αφέθηκαν στην άνεση της εξωτερικής σάλας με decks από φυσικό ξύλο και booths με υφασμάτινα καθίσματα και λινά τραπεζομάντιλα, που αποπνέουν πολυτέλεια, με την αρχιτεκτονική υπογραφή του Βασίλη Καραλάζου .

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Κορυφαίο σημείο του Casa Fish Athens το deck με τους φοίνικες και τις τεράστιες ομπρέλες. Με τον φωτισμό να αποτελεί βασικό σημείο της διακόσμησης του χώρου και το μπαρ σε μια από τις γωνίες του Casa Fish Athens να δίνει το έναυσμα για διασκέδαση ευρύχωρη γωνιά για τη σημασία που έχουν τα ποτά στον βίο του Casa Fish Athens, όλοι όσοι βρέθηκαν τη βραδιά ων εγκαινίων, μίλησαν για το νέο και πιο hot σημείο των νοτίων προαστίων.

Nα σημειωθεί ότι σε πολύ καλό επίπεδο βρίσκεται η ομάδα εξυπηρέτησης, την ευθύνη της οποίας έχει ο επί χρόνια συνεργάτης του σεφ, Δημήτρης Γκορίλας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα εξαιρετικά ελληνικά κρασιά και στα signature cocktails, που συμπληρώνουν ιδανικά την εμπειρία.

Η Αφροδίτη Σταθοκωστοπούλου και ο Βασίλειος Σταθοκωστόπουλος

Μια βραδιά γεμάτη γεύση αστέρων

Η βραδιά ξεκίνησε λίγο πριν από τις 9. Ο ο επιτυχημένος επιχειρηματίας Βασίλειος Σταθοκωστόπουλος, μαζί με τη σύζυγό του Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και την αδελφή του Αφροδίτη Σταθοκωστοπούλου, υποδέχθηκαν προσωπικά τους καλεσμένους τους, που ακόμα και μετά τα μεσάνυχτα διασκέδαζαν.

Χάρης Σιανίδης - Κωνσταντίνα Σπυροπούλου - Μαρία Μπεκατώρου - Julien Macdonald - Χριστίνα Πολίτη - Χρήστος Φερεντίνος

Τα φλας των φωτογράφων ήταν ασταμάτητα και σε κάθε γωνιά του εντυπωσιακού εστιατορίου υπήρχαν πηγαδάκια με συζητήσεις για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν και πολλά χαμόγελα.

Μαρία Αντωνά-Βασίλειος Σταθοκωστόπουλος-Γιώργος Λιάγκας

Ο Γιώργος Λιάγκας με τη Μαρία Αντωνά, που έκαναν επίσημα την εμφάνισή τους ως ζευγάρι, ο Χρήστος Φερεντίνος, η Ζήνα Κουτσελίνη, η Μαρία Μπεκατώρου, η Ιωάννα Μαλέσκου, ο Λάκης Γαβαλάς, η Κατερίνα Στικούδη, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η Χριστίνα Πολίτη, ο Κώστας Σπυρόπουλος, η Μαρία Ανδρούτσου, η Δέσποινα Μοιραράκη, η Μαρίνα Σταυράκη, ο Πάνος Καλλίδης με τη σύζυγό του Λεάννα Μάρκογλου, ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τη σύζυγό του Γαλάτεια,η Σίσσυ Φειδά κ.α.

Ζήνα Κουτσελίνη-Κωνσταντίνος Κυρανάκης-Μαρία Μπεκατώρου

Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με τη σύζυγο του Κωνσταντίνα Γιάτση και τον επιχειρηματία Βλάσση Σταθοκωστόπουλο

Ξεχωριστή η παρουσία του δημάρχου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ο οποίος έδωσε θερμά συγχαρητήρια για τη νέα επένδυση του Ομίλου VS Hospitality Group, που ανεβάζει σε κορυφαίο επίπεδο την περιοχή και στο γαστρονομικό αλλά και στο κοσμικό κομμάτι.

Βλάσσης Σταθοκωστόπουλος - Δώρα Σπιτιέρη - Ρένα Σταθοκωστοπούλου - Κατερίνα Κοτρονάκη

Αλέξανδρος Μπουρδούμης - Αλέξανδρος Μπουγιούρης - Γιώργος Βάλαρης- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου-Βασίλειος Σταθοκωστόπουλος

Δείτε το άλμπουμ της βραδιάς: