Βρετανικό Μουσείο: Κύμα αντιδράσεων για τη «διαγραφή» του όρου «Παλαιστίνη» από εκθέματα

Θύελλα αντιδράσεων αντιμετωπίζει το Βρετανικό Μουσείο, έπειτα από αλλαγές στις επιγραφές εκθεμάτων που σχετίζονται με τη Μέση Ανατολή, οι οποίες πλέον δεν περιλαμβάνουν τον όρο «Παλαιστίνη».

Σύμφωνα με το Artnet.com, η τροποποίηση της ορολογίας ήρθε μετά από παρέμβαση της οργάνωσης UK Lawyers for Israel, η οποία απέστειλε επιστολή ζητώντας την αναθεώρηση των αναφορών. Η οργάνωση υποστήριξε ότι ο όρος «Παλαιστίνη» χρησιμοποιείται ανακριβώς σε ιστορικά συμφραζόμενα, καθώς – όπως ισχυρίζεται – καθιερώθηκε αιώνες μετά τις περιόδους που καλύπτουν τα συγκεκριμένα εκθέματα.

Το μουσείο, σε επίσημη τοποθέτησή του, διευκρίνισε ότι η αναθεώρηση των επιγραφών βρισκόταν σε εξέλιξη για περισσότερο από έναν χρόνο και ότι η απόφαση ελήφθη ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική πίεση.

Ridiculous of the British Museum to remove the word 'Palestine" from its displays, when it has a greater antiquity than the word "British". The first reference to Palestine is on the Egyptian monument of Medinet Habu in 1186BCE. The first reference to Britain is the 4th century… https://t.co/bw1PqJh3k5 — William Dalrymple (@DalrympleWill) February 15, 2026

Παρά τις εξηγήσεις, ιστορικοί και υποστηρικτές της παλαιστινιακής υπόθεσης κάνουν λόγο για κίνηση που ενισχύει τη «διαγραφή» της ιστορίας και της πολιτιστικής ταυτότητας της Παλαιστίνης. Στο πλαίσιο αυτό, διαδικτυακή καμπάνια που ξεκίνησε η ακτιβίστρια Ταγκρίντ Αλ-Μάουεντ έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 11.500 υπογραφές, ζητώντας την επαναφορά του όρου στις εκθέσεις, με στόχο – όπως αναφέρεται – την «ιστορική ακρίβεια».

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου εξήγησε ότι ο οργανισμός ακολουθεί την ορολογία των Ηνωμένα Έθνη σε χάρτες που απεικονίζουν σύγχρονα σύνορα, χρησιμοποιώντας όρους όπως «Γάζα», «Δυτική Όχθη», «Ισραήλ» και «Ιορδανία», ενώ ο χαρακτηρισμός «Παλαιστίνιος» διατηρείται, όπου κρίνεται σκόπιμο, ως πολιτιστικός ή εθνογραφικός προσδιορισμός.

Στην ενότητα που αφορά τον ύστερο δεύτερο χιλιετία π.Χ., το μουσείο χρησιμοποιεί πλέον τον όρο «Χαναάν», ο οποίος, με σύγχρονους γεωγραφικούς όρους, περιλαμβάνει περιοχές που αντιστοιχούν στο Ισραήλ, την Παλαιστίνη και την Ιορδανία.

Παρότι το μουσείο επιμένει ότι η επιστολή της UK Lawyers for Israel δεν επηρέασε την τελική απόφαση, η οργάνωση χαιρέτισε δημοσίως την εξέλιξη, δηλώνοντας ότι οι αλλαγές «συμβάλλουν στην ακριβέστερη κατανόηση της αρχαίας Εγγύς Ανατολής από το κοινό».