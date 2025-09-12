Wood & Co.: Σε τροχιά πλεονασμάτων και νέων αναβαθμίσεων η Ελλάδα – Σταθερή αποκλιμάκωση του χρέους

Η Ελλάδα παραμένει σε σταθερή τροχιά δημοσιονομικής ισορροπίας, με πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 2% του ΑΕΠ, όπως εκτιμά ο οίκος Wood & Company, δημιουργώντας χώρο για νέες μειώσεις του χρέους αλλά και πιθανές αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Αν και η προεκλογική περίοδος του 2027 ενδέχεται να φέρει επιπλέον μέτρα στήριξης, η Wood επιμένει πως το βασικό σενάριο παραμένει θετικό: το δημόσιο χρέος συνεχίζει να μειώνεται, ενώ η οικονομία «τρέχει» με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Από το 212% στο 144% – Το «success story» του χρέους

Το δημόσιο χρέος, που είχε εκτοξευθεί στο 212,8% του ΑΕΠ το 2021, υποχώρησε στο 152,5% το α΄ τρίμηνο του 2025, με την κυβέρνηση να στοχεύει σε 149,1% στο τέλος της χρονιάς. Η Wood εμφανίζεται ακόμη πιο αισιόδοξη: 144,2% το 2025, 134,5% το 2026 και μόλις 101,3% το 2030 – πολύ χαμηλότερα από την κυβερνητική πρόβλεψη για 120%.

Σύμφωνα με τον οίκο, η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη για αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία απέδωσε: η Ελλάδα υπεραποδίδει διαρκώς στους στόχους, με πρωτογενή πλεονάσματα που ξεπέρασαν ακόμη και το 6% του ΑΕΠ.

Τα «όπλα» της ελληνικής οικονομίας

Αποθεματικά-ασπίδα: €42,6 δισ. στα κρατικά ταμεία (17,5% του ΑΕΠ), τριπλάσια από τις φετινές ανάγκες χρηματοδότησης.

Πρόωρη εξόφληση GLF: Σχέδιο για αποπληρωμή ως το 2031, δέκα χρόνια νωρίτερα, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ακριβότερου δανεισμού.

Ευνοϊκή δομή χρέους: Το μεγαλύτερο μέρος σε δανειακές υποχρεώσεις προς θεσμούς (EFSF, ESM, GLF) και όχι στις αγορές.

Επιστροφή επενδυτών: Η συμμετοχή ξένων σε ελληνικά ομόλογα ανέβηκε στο 20% το α΄ τρίμηνο του 2025, από 11% το 2023.

Ανάπτυξη πάνω από την Ευρώπη

Η Wood προβλέπει ανάπτυξη 2% το 2025 και 2,5% το 2026, υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η κατανάλωση δείχνει σημάδια κόπωσης, όμως οι επενδύσεις κινούνται δυναμικά χάρη στην απορρόφηση του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας : ήδη έχει εκταμιευθεί το 59,3% (€21,3 δισ.), με στόχο να φτάσει το 70% έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Αγορά εργασίας – Πληθωρισμός

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα €880 το 2025 και αναμένεται να φτάσει τα €950 το 2027. Σύμφωνα με τη Wood, η παραγωγικότητα θα παραμείνει υψηλότερη από το κόστος εργασίας, περιορίζοντας τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 3% για το 2025 και 2,8% για το 2026.

Η εικόνα που σκιαγραφεί η Wood είναι ξεκάθαρη: μετά από δεκαετίες κρίσης, η Ελλάδα έχει καταφέρει να χτίσει αξιοπιστία στις αγορές, με σταθερά βήματα προς την αποκλιμάκωση του χρέους και με προοπτικές ανάπτυξης που ξεπερνούν τον μέσο όρο της Ευρώπης.