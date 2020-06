“Από ασφυξία λόγω συμπίεσης του λαιμού” πέθανε ο Τζορτζ Φλόιντ σύμφωνα με ανεξάρτητη ιατροδικαστική έκθεση, που διενεργήθηκε κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του θύματος. Πρόκειται για ανθρωποκτονία σημειώνει η έκθεση. «Η διαρκής πίεση στη δεξιά πλευρά της καρωτίδας αρτηρίας του Φλόιντ εμπόδισε τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο και το βάρος στην πλάτη του εμπόδισε την ικανότητά του να αναπνέει», δήλωσε δικηγόρος της οικογένειας του Φλόιντ μετά την έκθεση της αυτοψίας.

Οι εκτιμήσεις αυτές αντικρούουν τα προκαταρκτικά ευρήματα του ιατροδικαστή της κομητείας Χένεπιν ότι ο 46χρονος πέθανε από έναν συνδυασμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ύπαρξης ουσιών στον οργανισμό του και μιας υποκείμενης ιατρικής πάθησης.

BREAKING: #GeorgeFloyd – Independent autopsy performed by Dr. Michael Baden and Dr. Allecia Wilson concludes Floyd died of “Asphyxia due to compression of the neck” and no underlying medical conditions. pic.twitter.com/wuMex3AnPZ

— Law & Crime Network (@LawCrimeNetwork) June 1, 2020