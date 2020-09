Νέο επεισόδιο στην ένταση που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Τουρκία να εκδίδει για λογαριασμό της Ρωσίας Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην περιοχή. Oυσιαστικά, η Άγκυρα ενημερώνει τα ερευνητικά σκάφη Barbaros και Oruc Reis που πλέουν στις περιοχές που θα πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις των Ρώσων, όπως σημειώνεται και στη σχετική ενημέρωση.

Η διπλή ναυτική οδηγία, όπως αναφέρει η hurriyet, θα γίνει με πραγματικά πυρά, εντός του Σεπτέμβρη, με την ονομασία «ρωσικές ασκήσεις πυρός». Οι δύο ασκήσεις θα γίνουν από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή, στο όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ανατολικά της Κύπρου.

Η πρώτη NAVTEX αφορά τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κύπρου και στο όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 22 του ίδιου μήνα. Η δεύτερη άσκηση θα πραγματοποιηθεί στα ανατολικά της Κύπρου και εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Θα ξεκινήσει στις 17 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 25 του ίδιου μήνα. Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ragıp Soylu, σε ανάρτησή του στο Twitter, δημοσίευσε τις περιοχές του χάρτη στις οποίες αναφέρονται οι τουρκικές NAVTEX.

Interesting:

Turkey issues two NAVTEX in Eastern Mediterranean for Russian firing exercises pic.twitter.com/uK1ZzWOyTy

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 2, 2020