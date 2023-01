Ο Ντένις Μοναστίρσκι ήταν ένας από τους νεκρούς κατά τη συντριβή ελικοπτέρου σε κτίριο, στην πόλη Μπρόβαρι, σήμερα Τετάρτη 18/01.

Ο θάνατος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ντένις Μοναστίρσκι, θα είναι τεράστιο πλήγμα για την ουκρανική πολεμική προσπάθεια, σημειώνουν αναλυτές.

Γεννήθηκε το 1980 στο Khmelnytskyy, στη νοτιοδυτική Ουκρανία και ήταν εξέχουσα προσωπικότητα στην κυβέρνηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ουκρανικής κυβέρνησης, ο 43χρονος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούλιο του 2021, αλλά πριν ξεκινήσει την πολιτική του καριέρα εργαζόταν ως δικηγόρος. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Μοναστίρσκι έκανε τακτικές ενημερώσεις μετά από τις πυραυλικές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση, ο αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, Κίριλο Τιμοσένκο, είπε ότι ο υπουργός Εσωτερικών ήταν καθ’ οδόν προς ένα «καυτό σημείο» πολέμου όταν το ελικόπτερο του συνετρίβη.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι πετούν γενικά σε χαμηλό ύψος για να αποφύγουν τους εχθρικούς πυραύλους. Και σήμερα το πρωί (18/1) είχε πυκνή ομίχλη. Όμως τα αίτια της συντριβής σε αυτό το στάδιο παραμένουν άγνωστα και οι ερευνητές ερευνούν τη σκηνή.

Ο Aντον Γκερασένκο, ο οποίος ήταν σύμβουλος του Μοναστίρσκι αποχαιρέτησε συντετριμμένος τους τρεις Ουκρανούς αξιωματούχους που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα. Όσοι επέβαιναν στο ελικόπτερο «ήταν πατριώτες που εργάστηκαν για να κάνουν την Ουκρανία ισχυρότερη». «Θα σας θυμόμαστε πάντα. Θα φροντίζουμε τις οικογένειές σας», έγραψε σε tweet του.

My friends, statesmen Denys Monastyrskyi, Yevhen Yenin, Yurii Lubkovych, everyone who was on board of that helicopter, were patriots who worked to make Ukraine stronger.

We will always remember you. Your families will be cared for.

Eternal memory to my friends. pic.twitter.com/SdHfujCUAI

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 18, 2023