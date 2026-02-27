Ξάνθη: Ύποπτο περιστατικό με γραφή σταυρού έξω από τζαμί – Τι ερευνούν οι αρχές

Την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών προκάλεσε ο εντοπισμός ενός συμβόλου έξω από μουσουλμανικό τέμενος στην πόλη της Ξάνθης, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες ζωγράφισαν έναν σταυρό με κίτρινο σπρέι στην εξωτερική πλευρά του λατρευτικού χώρου, μια ενέργεια που χαρακτηρίζεται από την πολιτεία ως άκρως ύποπτη λόγω του τρόπου δράσης αλλά και της ευαίσθητης χρονικής συγκυρίας.

Φωτογραφία από το σημείο όπου οι άγνωστοι δράστες ζωγράφισαν τον σταυρό στον τοίχο του τζαμιού δημοσίευσε η ιστοσελίδα xanthinea.gr. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μια περίοδο που οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν τον ιερό μήνα του Ραμαζανίου, ενώ ταυτόχρονα οι χριστιανοί διανύουν την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, η ενέργεια αυτή είχε ως προφανή στόχο να δοκιμάσει τις αντοχές της αρμονικής και ειρηνικής συνύπαρξης των δύο θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ξάνθη και την ευρύτερη Θράκη, όπου το μουσουλμανικό στοιχείο είναι πολυπληθές και διαβιώνει ισότιμα με το χριστιανικό.

Η παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, Γιώργος Καλαντζής, με επίσημη δήλωσή του καταδίκασε απερίφραστα το γεγονός, επισημαίνοντας τον ιδιαίτερα ύποπτο χαρακτήρα του. Όπως τόνισε, το σύμβολο ζωγραφίστηκε με τρόπο και χρώμα που είναι «εντελώς ξένα» για τις ομάδες που παραδοσιακά χρησιμοποιούν τέτοια σύμβολα στη χώρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η δράση φαίνεται να προέρχεται από άτομα που δεν γνωρίζουν την ιδιομορφία και την κοινωνική πραγματικότητα της Θράκης.

Credits: xanthinea.gr

Τα στατιστικά δεδομένα και η δράση των αρχών

Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, η οποία τηρεί στοιχεία για επιθέσεις σε θρησκευτικούς χώρους από το 2015, υπογραμμίζει ότι τα περιστατικά εις βάρος τεμενών στη Θράκη είναι από μηδαμινά έως ελάχιστα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία παραμένει ο κύριος στόχος επιθέσεων σε εθνικό επίπεδο.

Η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει ήδη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, όπως είχε πράξει και στο παρελθόν σε παρόμοια περιστατικά (π.χ. στο χωριό Πίλημα το 2023).

Το περιστατικό βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, καθώς η προσβολή χώρων λατρείας θεωρείται πράξη απολύτως καταδικαστέα. Η πολιτεία διαβεβαιώνει ότι η μουσουλμανική μειονότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μέλλοντος της χώρας και ότι τέτοιου είδους μεμονωμένες ενέργειες δεν θα επηρεάσουν το κλίμα αμοιβαίου σεβασμού που έχει οικοδομηθεί επί δεκαετίες.