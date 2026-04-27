XChat: Το νέο standalone app μηνυμάτων από το X στο iOS

Το X (πρώην Twitter) έκανε ένα βήμα πίσω από την προσπάθειά του να διαγράψει το messaging από την πλατφόρμα, με την επίσημη κυκλοφορία του XChat, ενός αυτόνομου app που στοχεύει αποκλειστικά στα μηνύματα και τις πολυάριθμες επικοινωνιακές λειτουργίες της πλατφόρμας. Το XChat είναι ήδη διαθέσιμο στο App Store για iOS.



Χαρακτηριστικά και πρόθεση

Το XChat σχεδιάζεται ως κεντρικό hub για τα μηνύματα, τα group chats, το διαμοιρασμό αρχείων, τις φωνητικές και video-κλήσεις, την αποστολή μηνυμάτων προς φιλικούς λογαριασμούς στο Χ και τη διαχείριση επαφών μέσα από το περιβάλλον της πλατφόρμας. Η πρωτοβουλία φαίνεται να αντικαθιστά και το παλαιό χαρακτηριστικό “Communities”, που έχει κλείσει λόγω χαμηλής ζήτησης και προβλημάτων με το spam.



Στόχος: Η απλούστερη επικοινωνία

Με το XChat, η X προσπαθεί να δώσει στους χρήστες ένα πιο εστιασμένο και γρήγορο τρόπο να διατηρούν τις συζητήσεις τους πάντα στο κινητό τους τηλέφωνο. Η αρχική έκδοση είναι εστιασμένη στο λειτουργικό iOS, ενώ η εταιρεία έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσθήκης υποστήριξης για CarPlay και αργότερα μιας Android έκδοσης.