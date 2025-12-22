Ξένια Τσίρκοβα - Ανέστης Τεντένσκι: Είναι τελικά ζευγάρι οι δύο παίκτες του GNTM;

Η νικήτρια του φετινού «GNTM» Ξένια Τσίρκοβα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Breakfast @Star» και μίλησε για τους ενδοιασμούς που είχε η μητέρα της σχετικά με το μόντελινγκ, αλλά και για τον στόχο που είχε βάλει από την στιγμή που αποφάσισε να πάρει μέρος στο παιχνίδι.

«Νομίζω φάνηκε πόσο πολύ το ήθελα. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ήμουν τόσο focus σε κάθε μία δοκιμασία και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη και μόνο που ήμουν εκεί. Δηλαδή κάθε μέρα έλεγα ευχαριστώ που είμαι εκεί γιατί είχα ένα διάστημα να κάνω μόνο αυτό, να είμαι αφοσιωμένη μόνο στο modeling.

Διάβασα πάρα πολλά μηνύματα ότι εμπνεύστηκαν άνθρωποι από μένα, γιατί εμένα με στήριξε όχι μόνο ο τόπος μου ή ο τόπος που σπούδασα, με στήριξε και όλος ο κόσμος του χορού, του cheerleading, του αθλήματός μου» εξήγησε.

Και συνέχισε μιλώντας για το ξεκίνημά της: «Έτυχε να κλείσω μία πιο μεγάλη δουλειά και μου λένε, “Τι κάνεις εδώ; Γιατί δεν είσαι στην Αθήνα; Πρέπει να κάνεις modeling. Και κάπως το πήρα εγώ αυτό και λέω, ''ας το δοκιμάσω''. Φοβόταν πάρα πολύ, αγχωνόταν και της λέω «άκου μαμά, εγώ θα πάω. Έναν χρόνο δώσ’ μου και σου υπόσχομαι ότι θα τα έχω καταφέρει». Και να ‘μαστε».

Όσο για τις φήμες ότι είναι ζευγάρι με τον Ανέστη Τεντένσκι; «Λογικό είναι να έρθουμε πιο κοντά, γιατί είμαστε σε μια συνθήκη που μείναμε πολύ λίγα άτομα, οπότε κάπως πρέπει να περάσει και η ώρα μας. Δεν τον είδα κάπως διαφορετικά»