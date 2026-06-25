Η μεγάλη επιστροφή του GNTM πλησιάζει και η παραγωγή έδωσε στους τηλεθεατές την πρώτη δυνατή γεύση από τη νέα σεζόν. Το πρώτο επίσημο τρέιλερ κυκλοφόρησε και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το δημοφιλές fashion reality, που επιστρέφει ανανεωμένο, με νέα πρόσωπα, γνώριμες παρουσίες και πολλές εκπλήξεις.

Ήδη από τα πρώτα δευτερόλεπτα, το trailer αποτυπώνει τη φιλοσοφία του νέου κύκλου, όπου η μόδα, η δημιουργικότητα και η προσωπικότητα των διαγωνιζόμενων θα βρεθούν ξανά στο επίκεντρο.

Η νέα ομάδα του GNTM παίρνει θέση

Στο τιμόνι της παρουσίασης βρίσκεται η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία επιστρέφει δυναμικά αναλαμβάνοντας παράλληλα και ρόλο στην κριτική επιτροπή.

Στο πλευρό της βρίσκονται ο Άγγελος Μπράτης, ο Λάκης Γαβαλάς και η νέα προσθήκη της ομάδας, η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία φέρνει διαφορετική ενέργεια, τηλεοπτική εμπειρία και χιούμορ στο fashion reality.

Παράλληλα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει ως Creative Director, έχοντας ξανά την ευθύνη για τις φωτογραφίσεις, τα fashion films και τις απαιτητικές δοκιμασίες των διαγωνιζομένων.

Τι θα δούμε στη νέα σεζόν

Όπως όλα δείχνουν, ο νέος κύκλος του GNTM δεν θα εστιάσει αποκλειστικά στην εξωτερική εμφάνιση των υποψηφίων. Η παραγωγή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπικότητα, τον επαγγελματισμό, την πειθαρχία και τη μοναδική ταυτότητα κάθε διαγωνιζόμενου, στοιχεία που θεωρούνται πλέον απαραίτητα στον σύγχρονο χώρο της μόδας.

Με το πρώτο trailer να έχει ήδη κυκλοφορήσει και να έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media, η αντίστροφη μέτρηση για την τηλεοπτική πρεμιέρα έχει ξεκινήσει επίσημα, με τους φίλους του GNTM να περιμένουν την επιστροφή του πιο επιτυχημένου διαγωνισμού μόδας της ελληνικής τηλεόρασης.