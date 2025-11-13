Ο Καμμένος όπως σας έγραψα χθες, έκανε μια αήθη επίθεση- μεταξύ άλλων -προς τον Αντώνη Σαμαρά για τον οποίο έχει πει πως θα αποτελέσει επί της ουσίας την αφορμή ώστε να επιστρέψει στα πράγματα σε περίπτωση που προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος.

Το πλεονέκτημα του Καμμένου είναι ότι είναι ιδιαίτερα ενεργός στα Social Media σε αντίθεση με τον Αντώνη Σαμαρά και έτσι μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει μια ανάρτηση που θα προκαλέσει δημοσιεύματα, όπως αυτό, ή διάφορες ερμηνείες.

Καλά είναι αυτά, αρκεί να μη γυρίσουμε σε άλλες εποχές όπου το κινητό του Καμμένου πήγαινε σε χέρια, δεξιά και αριστερά, με αποτέλεσμα να βλέπουμε διάφορες περίεργες αναρτήσεις σε περίεργες ώρες.

Τέλος πάντων, ας επιστρέψουμε στον Καμμένο και στον Σαμαρά. Ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του Τσίπρα ανήρτησε αυτή τη φωτογραφία με τον ίδιο και τον Σαμαρά στα νεανικά τους χρόνια στη ΝΔ με τη φράση «Ξέρεις εσύ...».

Το θέμα είναι ότι... ξέρουμε όλοι μας την πηγή αυτού του μεγάλου μίσους που έχει ο Καμμένος για τον Σαμαρά και όσοι ενδιαφέρονται ας την αναζητήσουν σε μια ολιγόλεπτη συνάντηση που είχαν οι δυο τους στα γραφεία της ΝΔ επί της Λ. Συγγρού πριν τραβήξει το δρόμο του προς την ίδρυση των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

Για την ιστορία μόνο θυμίζω ότι ο Καμμένος αργότερα ως κυβερνητικός συνεργάτης του Τσίπρα ψήφισε τα πάντα μια χαρά μέχρι τη Συμφωνία των Πρεσπών οπότε άρχισε να δέχεται ομαδικά πυρά από τους πρώην ομοτράπεζους του στη συγκυβέρνηση.

«Περασμένα, ξεχασμένα» θα μου πείτε. Αλήθεια μέγιστη αλλά οι πρωταγωνιστές της σκοτεινής εκείνης εποχής φροντίζουν να μας τα θυμίζουν.