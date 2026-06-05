Xiaomi 17T Pro: Premium design και χαρακτήρας ναυαρχίδας

Το Xiaomi 17T Pro τοποθετείται ξεκάθαρα στην premium κατηγορία, με σχεδίαση που συνδυάζει μεταλλικό frame, γυάλινη πλάτη και κλασικό πλέον camera island με Leica branding, δίνοντας στο τηλέφωνο σαφή ταυτότητα «ναυαρχίδας». Το μπροστινό μέρος κυριαρχείται από μια μεγάλη AMOLED οθόνη 6,83 ιντσών με ανάλυση 1,5K (2772 × 1280), ρυθμό ανανέωσης έως 144Hz και φωτεινότητα που φτάνει τα 3.500 nits, προσφέροντας εξαιρετική ορατότητα σε εξωτερικούς χώρους, αλλά και πολύ ομαλή κίνηση στο UI, στο scrolling και στο gaming. Η οθόνη καλύπτεται από Corning Gorilla Glass 7i για αυξημένη αντοχή σε πτώσεις και γρατζουνιές, ενώ η πιστοποίηση για χαμηλό blue light, flicker free λειτουργία και «circadian friendly» ρύθμιση φωτεινότητας το καθιστά σαφώς πιο ξεκούραστο για τα μάτια σε πολύωρη χρήση.



Απόδοση αιχμής και HyperOS 3

Στο εσωτερικό συναντάμε τον MediaTek Dimensity 9500, κατασκευασμένο στα 3nm, μαζί με 12GB LPDDR5X RAM και αποθηκευτικό χώρο UFS 4.1 (256GB, 512GB ή 1TB), συνδυασμός που τοποθετεί το Xiaomi 17T Pro δίπλα στα κορυφαία flagships της χρονιάς. Η συσκευή «τρέχει» Android 16 με HyperOS 3, προσφέροντας ταχύτατη πλοήγηση στο interface, πολύ καλό multitasking και υψηλές επιδόσεις σε απαιτητικά παιχνίδια, ενώ η Xiaomi συνοδεύει το μοντέλο με μακροχρόνια πολιτική ενημερώσεων, καθιστώντας το ασφαλές στο κομμάτι του software για χρόνια. Για power users και gamers, ο Dimensity 9500 προσφέρει σταθερά υψηλά fps και καλό έλεγχο θερμοκρασιών, ενώ η 144Hz οθόνη αξιοποιείται ιδανικά από τίτλους που υποστηρίζουν υψηλά refresh rates.

Leica κάμερες και 5x telephoto

Ένα από τα μεγαλύτερα selling points του Xiaomi 17T Pro είναι το σύστημα καμερών με τη σφραγίδα της Leica. Στο πίσω μέρος βρίσκουμε κύρια κάμερα 50MP, ultra wide 12MP και telephoto 50MP με 5x οπτικό zoom, υποστηριζόμενες από λειτουργίες όπως Leica Vibrant/Authentic looks, Leica filters, Live Moment, Master Lens system και ψηφιακό zoom έως 120x μέσω AI Ultra Zoom. Το αποτέλεσμα είναι "δυνατές" φωτογραφίες και βίντεο σε όλες τις εστιακές αποστάσεις, με έμφαση στο color science και στο δυναμικό εύρος, ιδιαίτερα στη μέση και χαμηλή φωτεινότητα, όπου το 17T Pro στέκεται πολύ ανταγωνιστικά απέναντι σε άλλες ναυαρχίδες. Για creators και φωτογράφους, η υποστήριξη 8K βίντεο, 4K HDR10+ με 60fps, 10 bit LOG recording και gyro EIS δίνει περιθώριο για πιο «σοβαρή» χρήση σε social, YouTube ή επαγγελματικό περιεχόμενο.



Μπαταρία 7.000mAh και ταχύτατη φόρτιση

Η Xiaomi εξόπλισε το 17T Pro με μπαταρία 7.000mAh υψηλής πυκνότητας (silicon carbon), προσφέροντας αυτονομία που πολλοί χαρακτηρίζουν ως «top tier» για συσκευή αυτού του μεγέθους και ισχύος. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε άνετη διήμερη χρήση για τον μέσο χρήστη και ακόμη και "βαριά" χρήση μιας ημέρας με αρκετό περιθώριο, κάτι που το διαφοροποιεί από πολλά άλλα flagships που δυσκολεύονται να βγάλουν την ημέρα χωρίς φόρτιση νωρίς το βράδυ. Η φόρτιση φτάνει τα 100W ενσύρματα και 50W ασύρματα, με υποστήριξη για 22,5W αντίστροφη ενσύρματη, επιτρέποντας στον χρήστη να δίνει ρεύμα σε wearables ή άλλο smartphone εν κινήσει.



Συνδεσιμότητα, ήχος και γιατί αξίζει

Στο κομμάτι της συνδεσιμότητας, το Xiaomi 17T Pro προσφέρει πλήρες πακέτο: 5G, Wi Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IR blaster και USB C 2.0, καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες ανάγκες, από πληρωμές και γρήγορο Wi-Fi μέχρι χρήση του κινητού ως χειριστήριο για άλλες συσκευές. Τα στερεοφωνικά ηχεία με Dolby Atmos και πιστοποίηση Hi Res/Hi Res Wireless προσφέρουν ποιοτικό ήχο για gaming, ταινίες και μουσική, κάτι που ενισχύει τη συνολική multimedia εμπειρία μαζί με την πολύ φωτεινή οθόνη. Συνολικά, το Xiaomi 17T Pro αξίζει αν θέλει να έχει κάποιος ένα ολοκληρωμένο flagship με έμφαση σε κάμερα, αυτονομία και οθόνη, χωρίς να θυσιάζει επιδόσεις ή αισθητική.