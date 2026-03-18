Youth Pass: Πότε «ανοίγουν» οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι και τα προνόμια

Ανοίγει σε λίγες ημέρες η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων του Youth Pass, από το οποίο μπορούν να επωφεληθούν νέοι ηλικίας 18 και 19 ετών και οι οποίοι θα μπορούν να το αξιοποιήσουν σε διάφορες υπηρεσίες.

Το Youth Pass είναι άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εφόσον εγκριθεί από το σύστημα έπειτα από την υποβολή της σχετικής αίτησης, περνάει στον λογαριασμό του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο οποίο διατηρεί λογαριασμό ο δικαιούχος.

Η κάρτα παραμένει ενεργή για 2 χρόνια από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η πλατφόρμα των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει την 1η Απριλίου. Τα χρήματα θα καταβληθούν την 31η Μαΐου, ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όσοι έκλεισαν τα 18 ή 19 τους έτη μέχρι την τελευταία ημέρα του 2025. Οι 19χρονοι, εφόσον πραγματοποίησαν την διαδικασία πέρυσι κι έλαβαν την ενίσχυση, δεν χρειάζεται να την επαναλάβουν, καθώς πιστώνονται αυτομάτως τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι δικαιούχοι καλούνται από την 1η Απριλίου να καταχωρήσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά.

Πού μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επίδομα οι δικαιούχοι

Η ηλεκτρονική κάρτα δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα τομέων εφόσον βέβαια οι επιχειρήσεις υπάγονται σε συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας (MCC).

Πρόκειται για τους κωδικούς:

- 3000 έως 3350 αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές

- 3351 έως 3500 ενοικίαση αυτοκινήτων

- 3501 έως 3999 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις /καταλύματα

- 4111 μεταφορές

- 4112 σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

- 4121 υπηρεσίες ταξί

- 4131 υπηρεσίες λεωφορείων

- 4411 θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά

- 4457 ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών

- 4511 λοιπές αερομεταφορές

- 4582 αεροδρόμια / αεροσταθμοί

- 4722 ταξιδιωτικά πρακτορεία-

- 4789 λοιπές μεταφορές

- 5551 ενοικίαση σκαφών

- 5561 ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.

- 5815 ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική

- 5942 Βιβλιοπωλεία

- 7011 λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

- 7032 κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

- 7033 κάμπινγκ

- 7512 λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων

- 7832 σινεμά

- 7911 αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο

- 7922 θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων

- 7929 ορχήστρες και μπάντες

- 7991 εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία

- 7997 υπηρεσίες γυμναστηρίου

- 7999 λοιπές υπηρεσίες αναψυχής