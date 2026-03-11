Επίδομα παιδιού - Α21: Κλείνει το απόγευμα η πλατφόρμα αιτήσεων

Μετά τις 18:00 σήμερα (11/3) κλείνει η πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν περιθώριο έως το απόγευμα για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που δηλώνονται στην αίτηση του 2026 και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το τρέχον έτος, στον υπολογισμό θα λαμβάνονται υπόψη και τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Τι χρειάζεται για τη χορήγηση του επιδόματος

Κρίσιμος έλεγχος αφορά τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από προνήπιο έως και Γυμνάσιο, καθώς και την επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας

η τάξη

ο Αριθμός Μητρώου του παιδιού

Αν τα στοιχεία διασταυρωθούν, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν όχι, εμφανίζεται σχετική ένδειξη και ο αιτών καλείται να ανεβάσει το απαραίτητο δικαιολογητικό μέσα στην πλατφόρμα.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, πρέπει να γίνει οριστική υποβολή. Αίτηση που έχει μείνει σε προσωρινή αποθήκευση θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.