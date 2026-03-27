Μιχαηλίδου: Ψηφιακές δεξιότητες για 6.500 πολίτες - Έως 500 ευρώ στις «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Στο πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, επισημαίνοντας ότι απαντά σε μια σύγχρονη μορφή ανισότητας.

Η δράση αφορά 6.500 πολίτες άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρία άνω του 50%, με στόχο την εξοικείωσή τους με βασικές ψηφιακές υπηρεσίες, όπως το gov.gr, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω 194 Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 120 λειτουργούν σε δημοτικές δομές και 74 σε φορείς για άτομα με αναπηρία. Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν το επόμενο διάστημα για την έναρξη της εκπαίδευσής τους.

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Επέκταση σε όλη τη χώρα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο επεκτείνεται πανελλαδικά με στόχο τη στήριξη της οικογένειας και τη διευκόλυνση της εργασιακής ζωής των γονέων.

Η πλατφόρμα ntantades.gov.gr αναμένεται να ανοίξει εκ νέου σύντομα, ώστε μέσα στον Απρίλιο να ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανά μητέρα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια ορίζονται:

έως 24.000 ευρώ για ένα παιδί

έως 27.000 ευρώ για δύο παιδιά

χωρίς περιορισμό για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά

Κοινωνική Αντιπαροχή και στεγαστική πολιτική

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην Κοινωνική Αντιπαροχή, ένα εργαλείο που αξιοποιεί τη δημόσια περιουσία για τη δημιουργία νέων κατοικιών με κοινωνικό μίσθωμα.

Όπως εξήγησε, αναμένονται άμεσα δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: η πρώτη για το πλαίσιο υλοποίησης της αντιπαροχής και η δεύτερη για τα πρώτα ακίνητα που θα αξιοποιηθούν. Μέσω της πολιτικής αυτής, ενεργοποιούνται αναξιοποίητα ακίνητα και ενισχύεται η κοινωνική κατοικία.

Αναφορά στη δίκη για τα Τέμπη

Σχολιάζοντας τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που αναμένει η κοινωνία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ομαλής εξέλιξης της διαδικασίας.

Αναγνώρισε ότι τα προβλήματα της πρώτης ημέρας σχετίζονται με οργανωτικά ζητήματα, εκτιμώντας ότι με καλύτερο συντονισμό η εικόνα θα βελτιωθεί στη συνέχεια.

Αύξηση κατώτατου μισθού

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, η οποία αποτελεί την έκτη διαδοχική αύξηση. Ο κατώτατος διαμορφώνεται πλέον στα 920 ευρώ, πλησιάζοντας τον στόχο των 950 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας.

Όπως τόνισε, η κυβερνητική πολιτική εστιάζει στη μείωση των φόρων και την ενίσχυση των εισοδημάτων.