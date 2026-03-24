Από το πεζοδρόμιο σε ζεστό σπίτι και δουλειά: Η ιστορία του 63χρονου που συγκίνησε τον Μητσοτάκη

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε ωφελούμενο προγραμμάτων κοινωνικής στέγης στη Θεσσαλονίκη αναδεικνύει το νέο μοντέλο αξιοποίησης των κλειστών ακινήτων του Δημοσίου και τη σύνδεση της στέγασης με την ενεργή επανένταξη στην εργασία.

Στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης βρέθηκε η Θεσσαλονίκη, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να συναντάται με τον 63χρονο Θεόφιλο, έναν πολίτη που, αφού βίωσε τις ακραίες συνθήκες της αστεγίας, κατάφερε να εξασφαλίσει στέγη και εργασία μέσω των προγραμμάτων μέριμνας για τις ευάλωτες ομάδες.

Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέδειξε τη λειτουργία του προγράμματος «Κοινωνική Στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες», το οποίο στηρίζεται στην ανακαίνιση και διάθεση 40 αδρανών διαμερισμάτων του ευρύτερου Δημοσίου.

Το μοντέλο της Θεσσαλονίκης: Στέγη και εργασία

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στον συνδυασμό της στέγασης με την απασχόληση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αξιοποίησε τη δράση «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», προσφέροντας:

Επιδοτούμενη εργασία πλήρους απασχόλησης (όπως αυτή που εξασφάλισε ο Θεόφιλος σε υπηρεσία του Δήμου).

Επιλογή κατοικίας σε ανακαινισμένα, ενεργειακά αναβαθμισμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα με προσιτό μίσθωμα.

Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη για την ομαλή μετάβαση από το περιθώριο στην κοινωνική κανονικότητα.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που πέρασαν δυσκολίες να ξαναπατήσουν στα πόδια τους», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων του Δημοσίου αποτελεί προτεραιότητα που πρέπει να ακολουθήσουν και άλλοι μεγάλοι δήμοι, όπως αυτός της Αθήνας.

Η μάχη κατά του «ηλικιακού ρατσισμού»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Θεόφιλος έθεσε το ζήτημα του «ηλικιακού ρατσισμού» στην αγορά εργασίας για τους άνω των 55 ετών. Ο Πρωθυπουργός απάντησε αναδεικνύοντας δύο κρίσιμες μεταρρυθμίσεις:

Το πρόγραμμα «55-67» των Δήμων: Ένα εργαλείο με υψηλή απορροφητικότητα που στοχεύει στην επανένταξη έμπειρων αλλά παραγκωνισμένων εργαζομένων. Εργασία συνταξιούχων χωρίς περικοπές: Την κατάργηση της παρακράτησης στη σύνταξη για όσους επιλέγουν να παραμείνουν παραγωγικοί, επιτρέποντάς τους να έχουν συμπληρωματικό εισόδημα χωρίς «τιμωρητική» φορολόγηση.

«Η δική μας δουλειά είναι να είμαστε κοντά σε αυτούς που θέλουν να αρπάξουν τη δεύτερη ευκαιρία», κατέληξε ο Πρωθυπουργός, δίνοντας το σύνθημα για την επέκταση των προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα που πλήττει τους πλέον αδύναμους.