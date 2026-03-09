Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει η πλατφόρμα - Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

Λίγες ημέρες απομένουν ακόμη για τους δικαιούχους που θέλουν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα παιδιού Α21, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για λίγο ακόμη.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού 2026 θα δέχεται νέες αιτήσεις αλλά και τροποποιήσεις υφιστάμενων αιτήσεων έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στις 18:00.

Μετά την προθεσμία αυτή, η διαδικασία θα διακοπεί και δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ή η επεξεργασία αιτήσεων.

Πώς γίνεται η αίτηση για το επίδομα παιδιού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 με δύο τρόπους. Είτε στην πλατφόρμα του ΗΔΙΚΑ είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα παιδιού

Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι υπολογίζεται με βάση:

τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 για το 2026

το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024

Τα στοιχεία αυτά διασταυρώνονται με τα δεδομένα της φορολογικής δήλωσης.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού

Για να εγκριθεί η αίτηση, ελέγχονται συγκεκριμένα κριτήρια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται:

η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο

η επαρκής φοίτηση του μαθητή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους

Στην αίτηση Α21 πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά:

η σχολική μονάδα

η τάξη φοίτησης

ο Αριθμός Μητρώου μαθητή

Εάν τα στοιχεία διασταυρωθούν κανονικά, η αίτηση προχωρά χωρίς πρόβλημα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αιτών θα πρέπει να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό στην ηλεκτρονική αίτηση.

Σημαντικό βήμα πριν την αίτηση

Πριν από την υποβολή της αίτησης Α21, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η υποβολή της φορολογικής δήλωσης Ε1.

Αυτό συμβαίνει επειδή το επίδομα υπολογίζεται με βάση:

τα εξαρτώμενα τέκνα που δηλώνονται στη φορολογική δήλωση

τα εισοδηματικά στοιχεία της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης



Προσοχή: Πότε θεωρείται ολοκληρωμένη η αίτηση

Οι δικαιούχοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η αίτηση θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον υποβληθεί οριστικά και εγκριθεί.

Αίτηση που έχει απλώς αποθηκευτεί προσωρινά στο σύστημα δεν θεωρείται υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή του επιδόματος.

Βήμα - βήμα η διαδικασία

Βήμα 1 - Υποβολή Ε1 και αίτησης Α21

Το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στο Α21 του έτους 2025 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Προκειμένου όμως οι δικαιούχοι να γνωρίζουν το σωστό ποσό του επιδόματός τους για το έτος 2025 αλλά και προς αποφυγή σώρευσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, συνιστάται η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος-Ε1 τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2024). Η πληρωμή της δόσης του επιδόματος παιδιού που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Ε1 τρέχοντος έτους, θα περιλάβει μόνο όσους αιτούντες έχουν υποβάλλει τη φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους.

Βήμα 2 - Είσοδος

Μπαίνετε στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια TaxisNet πατώντας το link που ακολουθεί μετά τις οδηγίες. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή τα δικά σας, του/της συζύγου ή του αντισυμβαλλόμενου στο σύμφωνο συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων σας.

Βήμα 3 - Συναίνεση

Μετά την είσοδο, θα εμφανισθεί φόρμα όπου θα πρέπει να επιλέξετε την τρέχουσα οικογενειακή σας κατάσταση. Οι έγγαμοι και οι εν διαστάσει θα πρέπει να εισάγουν τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του/της συζύγου. Διαβάστε προσεχτικά το κείμενο που αφορά τη Συναίνεση για το Επίδομα Παιδιού και πατήστε [Συναίνεση] (για την έναρξη συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης επιδόματος παιδιού Α21).

Βήμα 4 - Συμπλήρωση Αίτησης

Η αίτηση επιδόματος παιδιού θα περιέχει προ-συμπληρωμένα τα προσωπικά σας στοιχεία και τη σύνθεση της οικογένειας σας. Κάποια από τα πεδία της αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθούν από εσάς, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, καθώς και o ΙΒΑΝ στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος για την καταβολή του επιδόματος.

Βήμα 5 - Σύνθεση Οικογένειας

Η αίτηση επιδόματος παιδιού περιλαμβάνει πίνακα με τη σύνθεση της οικογένειας σας. Για κάποια μέλη μπορεί να απαιτηθεί η συμπλήρωση πρόσθετων στοιχείων, όπως πχ. στοιχεία φοιτητή. Πατώντας [Αλλαγή Στοιχείων] θα κατευθυνθείτε στη φόρμα στοιχείων του μέλους για το οποίο θα εισάγετε και θα καταχωρήσετε συμπληρωματικά στοιχεία. Αν κάποιο από τα τέκνα δεν πρέπει να συμμετέχει στην αίτηση, θα πρέπει να κάνετε διαγραφή τέκνου. Επιπροσθέτως, αν κάποιο μέλος δεν περιλαμβάνεται στην προ-συμπληρωμένη σύνθεση της οικογένειας σας, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε προσθήκη τέκνου. Στην ίδια λίστα υπάρχει σχετική ενημέρωση δίπλα στο όνομα του ατόμου που τυχόν χρειάζεται να συναινέσει για το επίδομα. Για την συναίνεση του απαιτείται η σύνδεση στην εφαρμογή με τα δικά του στοιχεία TaxisNet.

Βήμα 6 - Επισημάνσεις και Δικαιολογητικά

Κατά την αποθήκευση ή την υποβολή της αίτησης, η εφαρμογή ενδέχεται να εμφανίσει στο κάτω μέρος της φόρμας επισημάνσεις με σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την αίτηση. Μπορεί να σας ζητηθεί να επισυνάψετε δικαιολογητικά που αφορούν εσάς ή κάποιο προστατευόμενο μέλος. Κάποια από τα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά για την υποβολή της αίτησης επιδόματος παιδιού.

Βήμα 7 - Καταχώρηση και Υποβολή

Στο κάτω μέρος της αίτησης μπορείτε να πατήσετε [Αποθήκευση] ή [Υποβολή]. Με την αποθήκευση, η αίτηση καταχωρείται προσωρινά στο σύστημα και μπορείτε να επανέλθετε αργότερα μία ή περισσότερες φορές για να συμπληρώσετε επιπλέον στοιχεία των μελών ή και να επισυνάψετε δικαιολογητικά που μπορεί να απαιτηθούν. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση της. Ο έλεγχος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι η μη οριστικοποιημένη αίτηση δεν θεωρείται υποβληθείσα και δεν θα προχωρήσει η εκκαθάρισή της.

Ακύρωση Αίτησης

Αν μετά την υποβολή της αίτησης, διαπιστώσετε πως υπάρχει λάθος, μπορείτε να την ακυρώσετε πατώντας [Οι Αιτήσεις Μου] / [Προβολή] / [Ακύρωση Αίτησης] και κατόπιν να εκκινήσετε νέα αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Α21) επιδόματος παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της, πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Σε περίπτωση που ακυρώσετε την αίτησή σας και δεν υποβάλετε οριστικά νέα, τότε ότι ποσό λάβατε βάσει της ακυρωθείσας αίτησης, θα θεωρηθεί αχρεωστήτως καταβληθέν.