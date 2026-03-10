Voucher 750 ευρώ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων - Όλη η διαδικασία για τους εργαζόμενους

Από τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης 10 Μαρτίου ανοίγει η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», στο πλαίσιο της Δράσης 16913.

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι να καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί μέσω συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει συνολικά 150 ώρες, εκ των οποίων:

149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης

Πιστοποίηση και εκπαιδευτικό επίδομα

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα υποβληθούν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν θα λάβουν το πλήρες εκπαιδευτικό επίδομα, που ανέρχεται έως 750€ (μικτά).