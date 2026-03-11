ΔΥΠΑ: Έκλεισε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

Έκλεισε σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, στις 12:00, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης», δράση 16913 (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑΑ 5227573).

Από την έναρξη των αιτήσεων την Τρίτη 10 Μαρτίου μέχρι και σήμερα, υποβλήθηκαν συνολικά 237.505 αιτήσεις, αποδεικνύοντας το ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον των εργαζομένων για την απόκτηση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Η δράση αφορά 114.384 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν δεξιότητες σε τομείς υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές, πράσινες και δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού, χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το Μητρώο Ωφελουμένων - Εργαζομένων (εγκεκριμένων και αποκλειόμενων) θα ανακοινωθεί σύντομα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.