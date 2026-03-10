Πρεμιέρα με προβλήματα για το voucher των 750 ευρώ της ΔΥΠΑ

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που παρατηρήθηκε κατά την έναρξη υποβολής αιτήσεων των ωφελούμενων στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, δράση 16913 με επίδομα €750 (μικτά), λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, σήμερα 10 Μαρτίου. Όπως ενημέρωσε η Υπηρεσία, θα διασφαλιστεί επαρκής χρόνος για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται:



Μέσω gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή:



Αρχική / Εκπαίδευση /Κατάρτιση Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων /Εργαζόμενων για κατάρτιση σε προγράμματα για αναβάθμιση δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού.



Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση μέσω σχετικού συνδέσμου.

Τεχνικά προβλήματα

Νωρίτερα και για περίπου μία ώρα η πλατφόρμα voucher.gov.gr, παρουσίαζε συνεχή προβλήματα με τους ενδιαφερόμενους να βλέπουν το ακόλουθο μήνυμα:

Voucher.gov.gr

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι αιτήσεις πρόκειται να ολοκληρωθούν με την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων και οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα των 150 ωρών, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης (μικτά).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ:

Η κατάρτιση αφορά αποκλειστικά 114.384 μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα (όχι αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους ή ανέργους).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η κατάρτιση αφορά 150 ώρες τηλεκατάρτισης, εκ των οποίων μόνο η μία αφορά σύγχρονη, ενώ οι υπόλοιπες ασύγχρονη κατάρτιση, εκτός ωραρίου εργασίας και σε προσωπικό υπολογιστή.

Ποιοι χάνουν το πρόγραμμα

Εκτός προγράμματος μένουν όσοι έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next Generation EU» την τελευταία διετία (2023-2025).



Αν κάποιος έχει παρακολουθήσει εντός του 2025 επιδοτούμενο πρόγραμμα άλλης δράσης, οι ώρες του δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 300 και δεν πρέπει να πιστοποιούνται οι ίδιες δεξιότητες.

Τα δικαιολογητικά

