ΔΥΠΑ: Τι απαντά στα δημοσιεύματα σχετικά με πρόγραμμα κατάρτισης

Με αφορμή δημοσιογραφικά ρεπορτάζ σχετικά με έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) κρίνει σκόπιμο να διευκρινίσει τα εξής, προς αποφυγή παρερμηνειών και για την ορθή, πλήρη και αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, το έγγραφο της OLAF δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο σε πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τη ΔΥΠΑ. Αντιθέτως, αφορά πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιήθηκε από άλλον θεσμικό φορέα, συγκεκριμένα τον ΣΕΠΕ, στο πλαίσιο σχετικού έργου.

Στο πρόγραμμα αυτό προβλεπόταν ως προϋπόθεση οι ωφελούμενοι να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, γεγονός που εξηγεί και την αναφορά στην Υπηρεσία στο κείμενο της έκθεσης. Η αναφορά αυτή αφορά αποκλειστικά την ιδιότητα των ωφελουμένων και όχι τον φορέα υλοποίησης του έργου.

Κατά συνέπεια, ο χαρακτηρισμός του συγκεκριμένου έργου ως «προγράμματος της ΔΥΠΑ» δεν ευσταθεί και δεν αποδίδει τα πραγματικά δεδομένα που προκύπτουν από το σχετικό έγγραφο.

Η ΔΥΠΑ παραμένει στη διάθεση των μέσων ενημέρωσης για κάθε απαραίτητη διευκρίνιση, με στόχο την ακριβή ενημέρωση των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης.