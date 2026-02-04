Υπέρταση: Νέο επαναστατικό φάρμακο υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα

Παρά τις δεκαετίες προόδου στη φαρμακευτική, η αρτηριακή πίεση παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα δημόσιας υγείας. Εκατομμύρια άνθρωποι λαμβάνουν καθημερινά χάπια, συχνά περισσότερα από ένα, χωρίς όμως σταθερά αποτελέσματα. Νέα ερευνητικά δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι ίσως βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαφορετική προσέγγιση: μια ένεση που χορηγείται μόλις δύο φορές τον χρόνο και μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τον έλεγχο της υπέρτασης σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις καθιερωμένες θεραπείες.

Τα αποτελέσματα προέρχονται από μεγάλη διεθνή κλινική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό JAMA και συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Οι ερευνητές δεν επιχείρησαν να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα φάρμακα, αλλά να τα ενισχύσουν με μια μακράς διάρκειας αγωγή. Η φιλοσοφία ήταν απλή: να προστεθεί ένα «σταθερό υπόβαθρο» δράσης που δεν εξαρτάται από την καθημερινή συνέπεια του ασθενούς, η οποία συχνά αποδεικνύεται δύσκολη στην πράξη.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο ScitechDaily, η κλινική δοκιμή, με την ονομασία KARDIA-2, περιέλαβε 663 ενήλικες των οποίων η αρτηριακή πίεση παρέμενε υψηλή παρά τη συστηματική λήψη αντιυπερτασικών φαρμάκων. Όλοι συνέχισαν τη συνήθη αγωγή τους, όμως ένα μέρος των συμμετεχόντων έλαβε επιπλέον το υπό διερεύνηση φάρμακο zilebesiran, σε μορφή ένεσης κάθε έξι μήνες. Η σύγκριση έδειξε ότι όσοι ακολούθησαν και τη συμπληρωματική θεραπεία παρουσίασαν μεγαλύτερη και πιο σταθερή μείωση της πίεσης σε σχέση με εκείνους που έμειναν μόνο στα χάπια.

Η σημασία αυτών των ευρημάτων γίνεται πιο ξεκάθαρη, αν αναλογιστεί κανείς τη φύση της υπέρτασης. Πρόκειται για μια «σιωπηλή» κατάσταση, που σπάνια δίνει συμπτώματα μέχρι να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται ότι περίπου ένας στους τρεις ενήλικες έχει αυξημένη πίεση, ενώ τα ποσοστά καλού ελέγχου παραμένουν απογοητευτικά. Η ανάγκη για καθημερινή, εφ’ όρου ζωής φαρμακευτική συμμόρφωση αποτελεί συχνά εμπόδιο, ειδικά για άτομα που λαμβάνουν πολλαπλά σκευάσματα.

Ευκολία και ασφάλεια

Μια θεραπεία που δρα για μήνες θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα, μειώνοντας το βάρος της καθημερινής λήψης και προσφέροντας πιο σταθερό αποτέλεσμα. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, αυτό δεν αφορά μόνο την ευκολία, αλλά και την ασφάλεια: οι μεγάλες διακυμάνσεις της πίεσης αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ενώ μια συνεχής δράση μπορεί να προσφέρει καλύτερη προστασία μακροπρόθεσμα.

Οι επικεφαλής της μελέτης υπογραμμίζουν ότι το zilebesiran έδειξε αποτελεσματικότητα όσο και καλή ανεκτικότητα, όταν προστέθηκε στα φάρμακα πρώτης γραμμής. Το στοιχείο που ξεχωρίζει, όπως τόνισε, είναι η διάρκεια δράσης: μία ένεση κάθε έξι μήνες θα μπορούσε να βοηθήσει εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως να διαχειριστούν καλύτερα μια χρόνια και επικίνδυνη πάθηση.

Πώς δρα η νέα θεραπεία RNA

Σε επίπεδο μηχανισμού, το νέο φάρμακο βασίζεται σε τεχνολογία RNA interference. Στοχεύει τη μείωση της παραγωγής ενός ηπατικού πρωτεϊνικού παράγοντα, που παίζει κεντρικό ρόλο στη σύσπαση των αγγείων. Με λιγότερο από αυτό το μόριο στο αίμα, τα αγγεία χαλαρώνουν και η αρτηριακή πίεση πέφτει. Η χορήγηση γίνεται υποδόρια, με τρόπο παρόμοιο με άλλες σύγχρονες ενέσιμες θεραπείες.

Το επόμενο βήμα για τους ερευνητές είναι η πραγματοποίηση δοκιμών σε ευρύτερους και πιο ευάλωτους πληθυσμούς. Ήδη σχεδιάζεται η μελέτη KARDIA-3, που θα εξετάσει αν το zilebesiran μπορεί να ωφελήσει ασθενείς με υπέρταση και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο ή αυξημένο κίνδυνο. Παράλληλα, προγραμματίζεται μια μεγάλη διεθνής μελέτη έκβασης, με στόχο να φανεί αν η μακροχρόνια χρήση μπορεί να μειώσει εμφράγματα, εγκεφαλικά και θανάτους. Αν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν, η αντιμετώπιση της υπέρτασης ίσως περάσει σε μια νέα εποχή.