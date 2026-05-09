Υπεύθυνη οίκου ανοχής αποκαλύπτει τον «κανόνα των 8 δευτερολέπτων» που πρέπει να ξέρει κάθε πελάτης

Η Catherine De Noire, η υπεύθυνη σε από τα μεγαλύτερα sex club της Ευρώπης, ήταν αποκαλυπτική σε ένα vidcast που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Η 32χρονη μάνατζερ, με τις σπουδές ψυχολογίας, αναφέρθηκε σε πολλά «μυστικά»: από τον αυστηρό «κανόνα των 8 δευτερολέπτων» που εξασφαλίζει την ασφάλεια κάθε γυναίκας που εργάζεται στον οίκο ανοχής, μέχρι την εκπληκτική εκμυστήρευση ότι οι κορυφαίοι επαγγελματίες του κλάδου κερδίζουν έως και 50.000 ευρώ το μήνα!

Η Ντε Νουάρ προσπάθησε επίσης να καταρρίψει μύθους γύρω από τον κόσμο της εργασίας στο σεξ, εξηγώντας ότι το κλαμπ της είναι απολύτως νόμιμο και λειτουργεί παρόμοια με τις περισσότερες άλλες θέσεις εργασίας που γνωρίζει ο κόσμος.

Η 32χρονη μάνατζερ, η οποία έχει 337.000 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλυψε τον «κανόνα των οκτώ δευτερολέπτων» του οίκος ανοχής που διευθύνει. Μιλώντας στο τελευταίο επεισόδιο του Tea at Four στο Youtube, είπε ότι η ασφάλεια αποτελεί «βασικό χαρακτηριστικό» του κλαμπ. Αυτό σήμαινε ότι όλα τα δωμάτια ήταν εξοπλισμένα με κουμπιά πανικού.





«Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή έντονης κατάστασης, οι εργαζόμενοι έχουν την οδηγία να πατήσουν το κουμπί πανικού. Ο κανόνας των οκτώ δευτερολέπτων αναφέρεται στο χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου η ομάδα ασφαλείας μας πρέπει να φτάσει στο δωμάτιο αφού πατηθεί το κουμπί πανικού», εξήγησε.



Η ίδια δεν είναι ιερόδουλη, αλλά πλέον θεωρείται ειδική στο να γνωρίζει όλα όσα συμβαίνουν στο νόμιμο πορνείο της, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Εξήγησε ότι ο κύριος στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοί της αισθάνονται άνετα και ασφαλείς, παραμένοντας παράλληλα προσεκτικοί με τις πληρωμές, τους πελάτες, τα συστήματα CRM και την τεκμηρίωση.

Έχοντας φαινομενικά βιώσει τα πάντα στον κλάδο και καλωσορίζοντας 500 έως 1.000 πελάτες στο πορνείο (με τα 100 δωμάτια) κάθε μέρα, η De Noire εξήγησε ότι «η ασφάλεια πρέπει να είναι εκεί μέσα σε 8 δευτερόλεπτα, επειδή κάποτε μας είπαν ότι όταν αρχίζεις να προκαλείς ασφυξία σε κάποιον, χρειάζονται 8 δευτερόλεπτα για να χάσει τις αισθήσεις του». Και συνέχισε: «Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος για τον οποίο η ασφάλειά μας είναι εκπαιδευμένη. Τους εκπαιδεύουμε κάθε τρεις μήνες, ξανά και ξανά, ώστε να γνωρίζουν την ταχύτερη διαδρομή προς το δωμάτιο... Ξέρουν, όπως πώς να το ανοίξουν, ξέρουν ποιο ζευγάρι από αυτά θα πάει εκεί, οπότε τα εκπαιδεύουμε τακτικά, αλλά επειδή είμαστε τόσο μεγάλοι, αυτό σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνει», παραδέχτηκε. Η διευθύντρια του οίκου ανοχής είπε ότι αν «θέλεις να βλάψεις κάποιον», μάλλον δεν είναι και η πιο έξυπνη ιδέα να το κάνεις σε ένα κλαμπ γεμάτο κάμερες, ασφάλεια και προσωπικό.

