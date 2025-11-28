Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για το Eurogroup: Τι θα γίνει με το υπουργείο Οικονομικών αν εκλεγεί

Στις 11 Δεκεμβρίου 2025, το όνομα του Κυριάκου Πιερρακάκη θα μπει στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου προέδρου του Eurogroup.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών θα χρειαστεί 11 ψήφους για να καταλάβει το συγκεκριμένο αξίωμα, καθώς ο πρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία από τους 20 υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, με τη θητεία του να είναι 2,5 χρόνια.



Τι γίνεται όμως σε περίπτωση εκλογής του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup; Θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας ή υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο;



Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα παραμείνει στη θέση του στο υπουργείο Οικονομικών, αφού ο πρόεδρος του Eurogroup είναι εν ενεργεία υπουργός Οικονομικών και συνεχίζει να ασκεί κανονικά τα εθνικά του καθήκοντα.



Στο πλαίσιο του Eurogroup, ο πρόεδρος έχει τον κεντρικό ρόλο του συντονιστή και του διαμορφωτή της ατζέντας. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις, καθορίζει τα θέματα προς συζήτηση και διασφαλίζει τη συνέχεια του έργου της Ευρωζώνης. Επιπλέον, καταρτίζει το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εργασιών και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων.



Ο πρόεδρος αποτελεί επίσης τη «φωνή» της ευρωζώνης στα διεθνή fora. Εκπροσωπεί το Eurogroup σε συναντήσεις όπως το G7, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλα διεθνή ή ευρωπαϊκά όργανα, αποτυπώνοντας τη συλλογική θέση των χωρών της Ευρωζώνης σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικών εξελίξεων.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατέθεσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025. Σε επιστολή προς τους ομολόγους του, ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια καθοριστική καμπή και ότι η ανάγκη για συντονισμένη εκτέλεση κοινών πολιτικών είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Ο κ. Πιερρακάκης, που θα έχει απέναντί του στην ψηφοφορία της 11ης Δεκεμβρίου τον Βέλγο ομόλογό του Βαν Πετέγκεμ, τονίζει ότι οι παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές δεν αντανακλούν πλέον τη φύση των σύγχρονων προκλήσεων, οι οποίες είναι συστημικές και απαιτούν ενιαία στρατηγική και αποτελεσματική προσέγγιση.