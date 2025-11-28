Ποιος είναι ο Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, o αντίπαλος του Κυριάκου Πιερρακάκη για την ηγεσία του Eurogroup

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών του Βελγίου Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ θα είναι ο μοναδικός «αντίπαλος» του Κυριάκου Πιερρακάκη στην κούρσα διεκδίκησης της προεδρίας του Eurogroup, του άτυπου συμβουλευτικού οργάνου των υπουργών Οικονομικών ή/και προϋπολογισμού από χώρες του ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έληξε το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου με τους δυο υποψήφιους να διεκδικούν τις ψήφους των ομολόγων τους για να διαδεχθούν τον απερχόμενο πρόεδρο της Ευρωομάδας, τον Ιρλανδό Πασκάλ Ντόνοχιου, ο οποίος πρόσφατα παραιτήθηκε για να αναλάβει ανώτερη θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Παρόλο που η Ευρωομάδα δεν έχει επίσημο καθεστώς, η συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών ή/και Προϋπολογισμού είναι σημαντική για την ευρωπαϊκή οικονομική και νομισματική πολιτική.

Το προφίλ του Βαν Πέτεγκεμ

Ο Βέλγος πολιτικός είναι ένας εκ των μακροβιότερων υπουργών Οικονομικών της Ευρωομάδας και μέλος του ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα), της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του στην επίσημη ιστοσελίδα του Eurogroup, ηγείται της στρατηγικής δημοσιονομικής εξυγίανσης του Βελγίου και επιβλέπει την ευθυγράμμιση της χώρας με το μεταρρυθμισμένο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο. Ως εκπρόσωπος του Βελγίου στο Eurogroup από το 2020, συμβάλλει ενεργά στις συζητήσεις για τη μακροοικονομική διακυβέρνηση, τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της ζώνης του ευρώ.

Έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2024, προήδρευσε του Συμβουλίου Ecofin και καθοδήγησε αρκετές πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας, με πιο σημαντική τη συμφωνία για τους αναθεωρημένους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Σύμφωνα με διπλωμάτες της ευρωζώνης που μίλησαν στο Politico, ο Βαν Πέτεγκεμ προαλείφεται ως ο πιθανότερος διάδοχος του Ντόνοχιου.

«Ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Βελγίου και υπουργός Προϋπολογισμού σε έναν πολυκομματικό συνασπισμό, έχω συνηθίσει να συμβιβάζω αποκλίνουσες θέσεις και να επιτυγχάνω ισορροπημένες, λειτουργικές συμφωνίες. Θέλω να φέρω την ίδια δέσμευση για συμπερίληψη και διαφάνεια στο Eurogroup», έγραψε ο Βαν Πέτεγκεμ σε επιστολή του προς τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.

Ωστόσο, η δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση στο Βέλγιο και η συνεχιζόμενη συζήτηση για τα δισεκατομμύρια Euroclear θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εναντίον του.

REUTERS/Yves Herman

Οι πολιτικές ζυμώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και οι διαφωνούσες φωνές εγείρουν ήδη το ζήτημα της αντίθεσης του Βελγίου στο δάνειο της Ουκρανίας. Μια νίκη του Βελγίου «δεν πρόκειται να συμβεί εκτός αν καταλήξουν στο δάνειο για τις επανορθώσεις», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες της ευρωζώνης.

Από την άλλη, οι υποστηρικτές του σημειώνουν ότι η δύσκολη θέση του Βελγίου σχετικά με το δάνειο της Ουκρανίας δεν θα πρέπει να επηρεάσει τις πιθανότητές του να αναλάβει τη θέση του στο Eurogroup.

Αρκετές χώρες εκτιμούν ότι η βελγική κυβέρνηση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σημαντικούς οικονομικούς και νομικούς κινδύνους εάν η ΕΕ χρησιμοποιήσει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσει το δάνειο των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ.