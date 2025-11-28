Eurogroup: Υποψήφιος για την προεδρία ο Κυριάκος Πιερρακάκης-Απέναντί του μόνο ο Βέλγος Βαν Πετέγκεμ

Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup κατέθεσε επίσημα ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Πιερρακάκης όπως είχε γράψει νωρίτερα το Flash.gr.

Όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως το flash.gr, η υποψηφιότητα Πιερρακάκη έχει γίνει δεκτή με εγκωμιαστικά σχόλια από μεγάλα ευρωπαικά μέσα όπως οι Financial Times και η Handlesblatt, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών έχει κατορθώσει να έχει συμπάθειες και πέρα από τα στενά όρια του Ευρωπαικού Λαϊκού Κόμματος.

Ο κ. Πιερρακάκης σχολιάζοντας προ ημερών τις αναφορές στο διεθνή τύπο για την υποψηφιότητά του είχε σχολιάσει πως «είναι εξαιρετικά τιμητικό για την Ελλάδα αν σκεφτεί κανείς πως δέκα χρόνια μετά το ρίσκο να φύγουμε από το ευρώ αναδύεται το όνομα της Ελλάδας ως μιας υποψήφιας χώρας για την προεδρία ενός τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού θεσμού όπως το Eurogroup.

Η εκλογή θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup στις 11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες και ο έλληνας υπουργός αναμένεται να έχει απέναντί του τον βέλγο, Πίτερ Βαν Πετέγκεμ, αναπληρωτή πρωθυπουργό και πολύπειρο μέλος της ομάδας των υπουργών της ευρωζώνης και η μάχη αναμένεται ιδιαίτερα σκληρή καθώς ο έλληνας υπουργός έχει χτίσει δυνατές συμμαχίες στο Eurogroup παρά το γεγονός ότι υπηρετεί στο χαρτοφυλάκιο του υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μόλις οκτώ μήνες.