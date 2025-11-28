Eurogroup: Οριστικοποιείται η υποψηφιότητα Πιερρακάκη

Ειλημμένη θα πρέπει να θεωρείται σε κεντρικό επίπεδο- εκτός συγκλονιστικού απροόπτου -η οριστικοποίηση της υποψηφιότητας του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία της Eurogroup, κάτι, που αναμένεται να επισημοποιηθεί τις επόμενες ώρες.

Έως αργά χθες βράδυ ο Βέλγος Υπουργός Οικονομικών, Βαν Πέτεγκεμ, ομόσταυλος του κ. Πιερρακάκη στο Ευρωπαικό Λαϊκό Κόμμα, δεν έδειχνε σημάδια υπαναχώρησης, την ώρα, που και άλλοι συνάδελφοι του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών δεν αποκλείουν να θέσουν υποψηφιότητα, με χαρακτηριστικότερες τις περιπτώσεις του Πορτογάλου και του Ολλανδού Υπουργού Οικονομικών.

Όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως το flash.gr, η υποψηφιότητα Πιερρακάκη έχει γίνει δεκτή με εγκωμιαστικά σχόλια από μεγάλα ευρωπαικά μέσα όπως οι Financial Times και η Handlesblatt, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών έχει κατορθώσει να έχει συμπάθειες και πέρα από τα στενά όρια του Ευρωπαικού Λαϊκού Κόμματος.

Και μπορεί στην κυβέρνηση να τηρούν στάση αναμονής, έως ότου γίνει γνωστό ποιοι θα κατέβουν τελικώς στην εκλογική αρένα, ωστόσο, δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους για τις ( πολλές ) πιθανότητες επιτυχίας, που δείχνει να έχει η υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη.