Ζαχαριάδης στο flash.gr: «Το κτίριο στην Κουμουνδούρου δεν πωλείται, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Αντιθέτως η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ χρωστούν εκατοντάδες εκατομμύρια σε δάνεια». Αυτό δηλώνει ο Κώστας Ζαχαριάδης στο flash.gr. Απαντώντας στις φήμες περί πώλησης του ιστορικού κτηρίου της Κουμουνδούρου.

Εκφράζοντας, μάλιστα την απορία του για τα σχετικά δημοσιεύματα, θεωρεί πως πρόκειται περί «προβοκάτσιας» καθώς «ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια πορεία εξυγίανσης, δεν χρωστάει σε κανέναν, δεν υπάρχουν δάνεια και με το πρόγραμμα εθελουσίας που έχει σχεδιαστεί ρυθμίζεται η βιωσιμότητα. Επομένως γιατί να υπάρχει θέμα πώλησης του κτηρίου;», εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την απορία του τόσο για τα σχετικά δημοσιεύματα όσο και για το «προβοκατόρικο», όπως το χαρακτηρίζει λόγο των «δήθεν αποκαλύψεων».

Σύμφωνα, μάλιστα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ «η Κουμουνδούρου έχει τεράστια πολιτική, οικονομική αλλά και συναισθηματική αξία για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το κτήριο αγοράστηκε μέσω δανεισμού στα τέλη της δεκαετίας του '80 από τον Λεωνίδα Κύρκο ως έδρα της Ελληνικής Αριστεράς (ΕΑΡ). Προφανώς η αγορά έγινε μέσω δανεισμού και έκτοτε με μπόλικο κόπο και θυσίες αποπληρώθηκε επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα. Στο ιστορικό κτήριο "φιλοξενήθηκαν" όλες οι μετεξελίξεις της ΕΑΡ, ήτοι ο Συνασπισμός και ακολούθως ο ΣΥΡΙΖΑ».

«Το κτίριο δεν πωλείται όσο και αν μερικοί θα το ήθελαν»…