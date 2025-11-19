Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Μικρή έφευγα από το παράθυρο - Έχω φάει χαστούκι επειδή ανέβηκα σε μηχανή»

Για την σχέση με τον σύζυγό της και τον ευτυχισμένο γάμο τους, αλλά και για την παιδική της ηλικία μίλησε η Ζενεβιέβ Μαζαρί στο «The 2night show» και εξομολογήθηκε:

«Πιο μικρή έφευγα από το παράθυρο. Με τη μάνα μου ήμασταν φίλες, δηλαδή τα ήξερε όλα, αλλά της τα έλεγα μετά. Έχω φάει και χαστούκι επειδή ανέβηκα σε μηχανή. Ήταν κανόνας ότι δεν θα ανέβω σε μηχανή».

Μίλησε όμως και για τον χωρισμό των γονιών της και ανέφερε συγκεκριμένα: «Ήταν καλύτερα όταν χώρισαν οι γονείς μου. Είμαι υπέρ, ότι όταν οι σχέσεις των ανθρώπων δεν είναι καλά, καλό είναι να χωρίζουν. Για εμένα είναι κανόνας, γιατί καμία ανθρώπινη σχέση δεν είναι de facto. Καλό είναι να μεγαλώνεις μέσα από τη σχέση σου και υποτίθεται στα ζευγάρια και στον γάμο μεγαλώνεις παράλληλα. Κάποιοι δεν μεγαλώνουν παράλληλα, οπότε καλό είναι να απομακρύνονται γιατί είναι πιο υγιές το περιβάλλον για τα παιδιά, από το με το ζόρι να κάτσεις σε έναν γάμο».

Όσο για τον γάμο της; «Με τον Βασίλη είμαστε 10 χρόνια παντρεμένοι και 20 χρόνια μαζί. Δεν με ενδιέφερε τόσο πολύ το στεφάνι. Ο γάμος μου ήταν σαν να κλεφτήκαμε σε ένα νησί με 15 άτομα και ήμασταν οι δύο μας και οι γονείς του. Ήταν τόσο ρομαντικό, γιατί ενώ δεν είμαι τόσο πολύ με το στεφάνι, πιστεύω ότι την ώρα του μυστηρίου, καλό είναι στην εκκλησία να είναι άνθρωποι, που σέβονται αυτή τη διαδικασία, γιατί σου δίνει μια ευχή κάποιος - πιστεύεις, δεν πιστεύεις. Ο άντρας μου είναι καταπληκτικός. Είμαστε 20 χρόνια μαζί και μας έχει κάτσει και 20 χρόνια το πηγαίνουμε παράλληλα. Δεν έχει πατήσει ο ένας πάνω στον άλλον και δεν έχουμε απομακρυνθεί. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μας έχει συμβεί. Οπότε, επειδή πιστεύω ότι τα καλά πρέπει να τα λέμε, τα λέω»