Ζώδια σήμερα 20/3: Πώς ξεκινά η Άνοιξη για τα 12 ζώδια;

Σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, ξεκινά επίσημα η Ανοιξιάτικη περίοδος, καθώς ο Ήλιος εισέρχεται στο ζώδιο του Κριού, εγκαινιάζοντας το νέο του ταξίδι στο ζωδιακό κύκλο! Η μέρα μας είναι γεμάτη ενέργεια και διάθεση για ένα νέο ξεκίνημα και σε αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι και ο Ερμής – ο πλανήτης της επικοινωνίας – σήμερα επιστρέφει σε ορθή φορά στο ζώδιο των Ιχθύων, γεγονός που βοηθά σημαντικά να ξεμπλοκάρουν οι επικοινωνίες μας και να προχωρήσουν όλα όσα καθυστερούσαν το τελευταίο διάστημα! Οι Κριοί, Λέοντες και Τοξότες μπαίνετε σε μία δημιουργική περίοδο με πάθος και δυναμισμό! Οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες, Ιχθύες σας δίνεται η ευκαιρία να προχωρήσετε σχέδια που είχαν μπλοκαριστεί το τελευταίο διάστημα!

Κριός – Ξεκινά η περίοδος των γενεθλίων σου

Μία Παρασκευή διαφορετική από όλες τις άλλες ξεκινά, καθώς σήμερα ο Ήλιος εισέρχεται στο ζώδιο σου, μπαίνεις στην περίοδο των γενεθλίων σου και είσαι πανέτοιμος να χαράξεις μία ολοκαίνουργια ετήσια πορεία – αυτή την φορά με περισσότερη γνώση, εμπειρία και ωριμότητα-! Από σήμερα εστιάζεις περισσότερο σε σένα Κριέ μου, στα προσωπικά σου σχέδια, στις ανάγκες και στις επιθυμίες σου! Παράλληλα, ο Ερμής- ο πλανήτης της επικοινωνίας – επιστρέφει σε ορθή φορά στο ζώδιο του Ιχθύ και ξεμπλοκάρουν σταδιακά οι επικοινωνιακές σου υποθέσεις, θα μπορέσεις να δεις πιο καθαρά κάποια προσωπικά σου ζητήματα! AstroTip: Ώρα να επικεντρωθείς περισσότερο σε σένα και στο μέλλον σου!

Ταύρος – Σκέψεις, συνειδητοποιήσεις και νέοι στόχοι

Η Παρασκευή για εσένα Ταύρε μου είναι σαν ένα σημείο εσωτερικής αφύπνισης. Με τον Ήλιο να περνά στον Κριό, ενεργοποιείται ένας πιο ήσυχος αλλά σημαντικός τομέας της ζωής σου, που σε καλεί να σκεφτείς τα επόμενα βήματά σου πριν ξεκινήσει για εσένα μια πιο δραστήρια περίοδος. Είναι μία μέρα που σε βοηθά να κάνεις έναν μικρό απολογισμό των τελευταίων μηνών, να καταλάβεις τι αξίζει να συνεχίσεις και τι χρειάζεται να αφήσεις πίσω σου. Παράλληλα, η ορθοδρόμηση του Ερμή στους Ιχθύες ξεκαθαρίζει σταδιακά ένα θέμα που αφορά φίλους, συνεργασίες ή ένα σχέδιο που είχες βάλει σε αναμονή. Ένα πρόσωπο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου ξανά ή να προκύψει μια ιδέα που θα σε οδηγήσει σε έναν νέο στόχο για το επόμενο διάστημα. AstroTip: Κράτησε κοντά σου ανθρώπους που πιστεύουν πραγματικά στα όνειρά σου.

Δίδυμοι – Εξελίξεις σε σχέδια και κοινωνικές επαφές

Η ενέργεια της ημέρας φέρνει κινητικότητα στον τομέα των φίλων, των επαφών και των σχεδίων που έχεις για το μέλλον. Με τον Ήλιο να περνά στον Κριό, ξεκινά μια περίοδος που σε βάζει πιο ενεργά μέσα σε ομάδες, συνεργασίες και κοινωνικές δραστηριότητες. Είναι πολύ πιθανό σήμερα να υπάρξει μια συζήτηση ή μια πρόταση που αφορά ένα νέο σχέδιο, μια συνεργασία ή ένα project που θα σε απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, ο Ερμής που επιστρέφει σε ορθή πορεία στους Ιχθύες ξεμπλοκάρει ένα επαγγελματικό θέμα που είχε δημιουργήσει καθυστερήσεις ή ασάφεια. Κάποια είδηση που λαμβάνεις μέσα στη μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να δεις πιο ξεκάθαρα μια επαγγελματική προοπτική. AstroTip: Μία επαφή που κάνεις τώρα μπορεί να ανοίξει έναν σημαντικό δρόμο για το μέλλον.

Καρκίνος – Επαγγελματικές προοπτικές και νέα κατεύθυνση

Η σημερινή αστρολογική αλλαγή στρέφει την προσοχή σου έντονα στα επαγγελματικά σου ζητήματα. Με την είσοδο του Ήλιου στον Κριό ανοίγει μια περίοδος όπου τα σχέδια καριέρας, οι φιλοδοξίες και οι επαγγελματικοί σου στόχοι μπαίνουν στο επίκεντρο. Είναι πιθανό σήμερα να υπάρξει μια σημαντική συζήτηση με πρόσωπο κύρους ή να λάβεις μια πληροφορία που αφορά επαγγελματική εξέλιξη ή ένα νέο project. Παράλληλα, η ορθοδρόμηση του Ερμή στους Ιχθύες ξεκαθαρίζει σταδιακά ένα θέμα που είχε δημιουργήσει σύγχυση γύρω από ένα ταξίδι, μια συμφωνία ή μια επαγγελματική συνεργασία. Η ημέρα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά προς ποια κατεύθυνση θέλεις να κινηθείς.

AstroTip: Οι αποφάσεις που παίρνεις τώρα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την επαγγελματική σου πορεία.

Λέων – Ανοίγουν νέοι ορίζοντες

Η σημερινή ημέρα φέρνει έναν αέρα ανανέωσης και προοπτικής στη ζωή σου αγαπητέ μου Λέοντα. Με τον Ήλιο να περνά στο ζώδιο του Κριού ενεργοποιείται ένας τομέας που συνδέεται με τα ταξίδια, τη γνώση, τα σχέδια για το μέλλον και τις νέες εμπειρίες. Είναι πιθανό σήμερα να σκεφτείς μια μετακίνηση, ένα ταξίδι ή μια νέα κατεύθυνση που θέλεις να ακολουθήσεις επαγγελματικά ή προσωπικά. Παράλληλα, η ορθοδρόμηση του Ερμή στους Ιχθύες βοηθά να ξεκαθαρίσει ένα οικονομικό θέμα που αφορά κοινά χρήματα, συμφωνίες ή οικονομικές διευθετήσεις. Μια συζήτηση μέσα στη μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να πάρεις μια απόφαση που σκεφτόσουν εδώ και καιρό. AstroTip: Άνοιξε το μυαλό σου σε νέες εμπειρίες και ευκαιρίες που εμφανίζονται μπροστά σου.

Παρθένος – Ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και οικονομικά ζητήματα

Η σημερινή αστρολογική αλλαγή σε φέρνει πιο κοντά σε σημαντικές συνειδητοποιήσεις που αφορούν τις σχέσεις αλλά και πρακτικά ζητήματα της ζωής σου Παρθένε μου. Με τον Ήλιο να περνά στο ζώδιο του Κριού, ενεργοποιείται ένας τομέας που σχετίζεται με οικονομικές διευθετήσεις, συμφωνίες αλλά και βαθύτερους δεσμούς με τους ανθρώπους γύρω σου. Είναι πιθανό σήμερα να ξεκινήσει μια συζήτηση που αφορά χρήματα, μια οικονομική υποχρέωση ή μια συμφωνία που χρειάζεται επαναπροσδιορισμό. Παράλληλα, η ορθοδρόμηση του Ερμή στους Ιχθύες βοηθά να ξεκαθαρίσει ένα θέμα που αφορά μια σχέση ή συνεργασία που το τελευταίο διάστημα είχε δημιουργήσει παρεξηγήσεις ή καθυστερήσεις. Κάποια επικοινωνία μέσα στη μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά τις προθέσεις ενός ανθρώπου. AstroTip: Οι ειλικρινείς συζητήσεις σήμερα μπορούν να λύσουν παρεξηγήσεις που σε είχαν κουράσει.

Ζυγός – Νέα δεδομένα στις σχέσεις και στις συνεργασίες

Με την είσοδο του Ήλιου στον Κριό, το ενδιαφέρον σου στρέφεται έντονα στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Ξεκινά μια περίοδος όπου οι άνθρωποι γύρω σου θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις της ζωής σου. Η σημερινή ημέρα μπορεί να φέρει μια συζήτηση με σύντροφο, συνεργάτη ή ένα σημαντικό πρόσωπο που σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις μια κατάσταση που είχε δημιουργήσει αβεβαιότητα. Παράλληλα, ο Ερμής που επιστρέφει σε ορθή πορεία στους Ιχθύες βοηθά να ξεμπλοκάρουν πρακτικά ζητήματα που αφορούν την εργασία, την καθημερινότητα ή μια επαγγελματική συμφωνία. Είναι πιθανό να υπάρξει μια πρόταση συνεργασίας ή μια συζήτηση που ανοίγει έναν νέο κύκλο στα επαγγελματικά σου. AstroTip: Δώσε χώρο στις συνεργασίες που έχουν προοπτική να εξελιχθούν θετικά.

Σκορπιός – Οργάνωση και νέα δεδομένα στην εργασία

Η σημερινή ημέρα φέρνει κινητικότητα στον τομέα της δουλειάς και της καθημερινότητάς σου. Με τον Ήλιο να περνά στον Κριό, ξεκινά μια περίοδος όπου θα χρειαστεί να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να βάλεις σε τάξη πρακτικά ζητήματα που αφορούν την εργασία και τις ευθύνες σου. Είναι πιθανό σήμερα να προκύψει μια νέα επαγγελματική υποχρέωση ή μια αλλαγή στο πρόγραμμα της δουλειάς σου. Παράλληλα, η ορθοδρόμηση του Ερμή στους Ιχθύες βοηθά να ξεκαθαρίσει μια κατάσταση που αφορά ένα δημιουργικό σχέδιο, ένα αισθηματικό θέμα ή μια συζήτηση που είχε μείνει στον αέρα το προηγούμενο διάστημα. AstroTip: Βάλε σε τάξη τις προτεραιότητές σου και θα δεις τα αποτελέσματα πολύ γρήγορα.

Τοξότης – Έμπνευση, χαρά και νέες συναισθηματικές εξελίξεις



Η σημερινή μέρα φέρνει μια πιο ανάλαφρη και δημιουργική ενέργεια στη ζωή σου. Με τον Ήλιο να περνά στον Κριό, ενεργοποιείται ένας τομέας που συνδέεται με τη χαρά, τη δημιουργικότητα, το φλερτ και τις προσωπικές σου επιθυμίες. Είναι πιθανό σήμερα να υπάρξει μια ευχάριστη επικοινωνία ή μια συνάντηση που σου φτιάχνει τη διάθεση. Για κάποιους Τοξότες μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο φλερτ ή να ανανεωθεί το ενδιαφέρον σε μια ήδη υπάρχουσα σχέση. Παράλληλα, ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή φορά και σε βοηθά να ξεκαθαρίσει ένα θέμα που αφορά το σπίτι ή την οικογένεια και είχε δημιουργήσει καθυστερήσεις το προηγούμενο διάστημα.

AstroTip: Άφησε τον εαυτό σου να χαρεί τη στιγμή και να εκφράσει πιο ελεύθερα τα συναισθήματά του.

Αιγόκερως – Οικογενειακές εξελίξεις και νέες βάσεις

Η σημερινή ημέρα στρέφει το ενδιαφέρον σου σε ζητήματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και τη συναισθηματική σου ασφάλεια. Με τον Ήλιο να περνά στο ζώδιο του Κριού, ξεκινά για εσένα μια περίοδος όπου θέματα σπιτιού, οικογενειακών σχέσεων ή ακόμα και ενός ακινήτου θα βρεθούν στο επίκεντρο. Είναι πιθανό σήμερα να γίνει μια συζήτηση που αφορά μια αλλαγή στον χώρο κατοικίας, μια μετακόμιση ή μια οικογενειακή απόφαση που σχεδιάζεται εδώ και καιρό. Παράλληλα, η ορθοδρόμηση του Ερμή στους Ιχθύες βοηθά να ξεκαθαρίσει μια επικοινωνία που είχε δημιουργήσει σύγχυση ή καθυστερήσεις το προηγούμενο διάστημα. Ένα μήνυμα, μια συνάντηση ή μια πληροφορία που λαμβάνεις σήμερα μπορεί να σε βοηθήσει να πάρεις μια απόφαση που σχετίζεται με το μέλλον σου. AstroTip: Δημιούργησε τις βάσεις που θα σου προσφέρουν πραγματική ασφάλεια.

Υδροχόος – Επικοινωνίες, μετακινήσεις και νέες ιδέες

Η είσοδος του Ήλιου στον Κριό φέρνει έντονη κινητικότητα στην καθημερινότητά σου αγαπητέ μου Υδροχόε. Η ημέρα μπορεί να γεμίσει με συζητήσεις, συναντήσεις, μηνύματα ή μετακινήσεις που σε φέρνουν σε επαφή με νέες πληροφορίες και ιδέες. Είναι πιθανό να προκύψει μια σημαντική συζήτηση που αφορά ένα επαγγελματικό θέμα ή μια συνεργασία που σχεδιάζεται το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, καθώς ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή φορά στους Ιχθύες σε βοηθά να ξεμπλοκάρεις ένα οικονομικό ζήτημα που σε απασχολούσε ή μια συμφωνία που είχε καθυστερήσει. Κάποια πληροφορία που θα ακούσεις σήμερα μπορεί να σου ανοίξει μια νέα προοπτική για τα επόμενα σχέδιά σου. AstroTip: Άκουσε προσεκτικά τις ιδέες που γεννιούνται σήμερα – κάποιες έχουν προοπτική εξέλιξης.

Ιχθύες – Οικονομικές αποφάσεις και νέα ξεκινήματα

Η σημερινή αστρολογική συγκυρία στρέφει την προσοχή σου σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τις αξίες και τα οικονομικά σου. Με τον Ήλιο να περνά στον Κριό, ξεκινά για εσένα μια περίοδος όπου θα εστιάσεις περισσότερο στην ενίσχυση του εισοδήματος και στη σταθεροποίηση των οικονομικών σου. Είναι πιθανό σήμερα να προκύψει μια συζήτηση που αφορά μια πληρωμή, μια οικονομική συμφωνία ή μια νέα επαγγελματική προοπτική που θα ενισχύσει τα έσοδά σου. Παράλληλα, ο Ερμής που επιστρέφει σε ορθή πορεία στο δικό σου ζώδιο βοηθά να ξεκαθαρίσουν προσωπικά ζητήματα και επικοινωνίες που είχαν δημιουργήσει σύγχυση το προηγούμενο διάστημα. Σταδιακά θα νιώσεις ότι έχεις μεγαλύτερη σαφήνεια για τις αποφάσεις που θέλεις να πάρεις. AstroTip: Πίστεψε περισσότερο στην αξία σου και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που εμφανίζονται τώρα.