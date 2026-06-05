1.000 κάμερες στους δρόμους: Το «Big Brother» της οδικής ασφάλειας επιστρέφει

Κάθε οδηγός στην Ελλάδα γνωρίζει την αίσθηση: Ξαφνικό φρενάρισμα μόλις εμφανιστεί ένα παλιό, συχνά εκτός λειτουργίας, ραντάρ ταχύτητας, και η άμεση επιτάχυνση λίγα μέτρα μετά. Αυτή η νοοτροπία, σε συνδυασμό με τις χρόνιες παθογένειες του οδικού μας δικτύου, κοστίζει καθημερινά ζωές.

Σε μια προσπάθεια να αλλάξει ριζικά αυτή η κουλτούρα, ένα από τα πιο φιλόδοξα και πολύπαθα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στην χώρα πατάει ξανά το κουμπί της επανεκκίνησης. Ο διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 88 εκατομμυρίων ευρώ, υποβλήθηκε επίσημα προς δημοσίευση στο ευρωπαϊκό portal δημοσίων συμβάσεων (TED).

Το Παρασκήνιο: Γιατί «κόλλησε» το έργο των 88 εκατομμυρίων;

Η επιστροφή του διαγωνισμού στην επικαιρότητα δεν είναι απλή υπόθεση. Πρόκειται για το δεύτερο ημίχρονο μιας διαδικασίας που πριν από λίγους μήνες κατέληξε σε «ναυάγιο». Όταν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πρωτοάνοιξε τα χαρτιά του, το ενδιαφέρον της αγοράς ήταν τεράστιο. Μαζί με το ενδιαφέρον όμως, ήρθαν και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

(ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/EUROKINISSI)

Μια βροχή από προδικαστικές προσφυγές και ενστάσεις μεταξύ των εταιρειών του κλάδου —που αφορούσαν κυρίως «φωτογραφικές» ή υπερβολικά εξειδικευμένες τεχνικές προδιαγραφές— ανάγκασε το Υπουργείο σε άτακτη υποχώρηση. Η ακύρωση του αρχικού διαγωνισμού ήταν μια κίνηση τακτικής: Το κράτος προτίμησε να μαζέψει τα κομμάτια του, να επανασχεδιάσει τους όρους και να αποφύγει έναν ατέρμονο δικαστικό γολγοθά που θα κρατούσε το έργο παγωμένο για χρόνια.

Η ουσία του νέου σχεδίου: 1.000 «έξυπνα» μάτια θα τοποθετηθούν σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας σε εθνικό και αστικό δίκτυο, καταγράφοντας 24/7 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα και παράνομη χρήση λεωφορειολωρίδων.

Η λογική της ασφάλειας

• Μείωση των ατυχημάτων: Η διαρκής επιτήρηση αναγκάζει τους οδηγούς να συμμορφώνονται, μειώνοντας δραματικά τα σοβαρά τροχαία, ειδικά στα «σημεία-καρμανιόλες».

• Απελευθέρωση προσωπικού: Αντί οι αστυνομικοί της Τροχαίας να κάνουν τους «τροχονόμους» με ένα ραντάρ στο χέρι, μπορούν να αξιοποιηθούν σε ουσιαστικότερη αστυνόμευση.

• Δικαιοσύνη και αμεροληψία: Το ψηφιακό μάτι δεν κάνει «χάρες», δεν σβήνει κλήσεις και καταγράφει την παράβαση ανεξαρτήτως του ποιος βρίσκεται πίσω από το τιμόνι.

Η κριτική και οι φόβοι

• Μείωση των ατυχημάτων: Η διαρκής επιτήρηση αναγκάζει τους οδηγούς να συμμορφώνονται, μειώνοντας δραματικά τα σοβαρά τροχαία, ειδικά στα «σημεία-καρμανιόλες». Εισπρακτικός χαρακτήρας: Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οι κάμερες να μετατραπούν σε έναν κρατικό «κουμπαρά», με στόχο το κυνήγι του προστίμου και όχι την πρόληψη.

• Ζητήματα προσωπικών δεδομένων: Η συνεχής καταγραφή της κίνησης των πολιτών εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το πού αποθηκεύονται και ποιος διαχειρίζεται αυτά τα δεδομένα.

• Η ψευδαίσθηση της λύσης: Οι κάμερες δεν φτιάχνουν τους κακοσυντηρημένους δρόμους, ούτε αντικαθιστούν την παντελή έλλειψη κυκλοφοριακής παιδείας.

Η κριτική ματιά: Λύση ανάγκης ή Ουσιαστική αλλαγή;

Η επιστροφή του διαγωνισμού γεννά μια μεγάλη συζήτηση. Οι κάμερες στους δρόμους δεν είναι ελληνική εφεύρεση εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες στο εξωτερικό. Ωστόσο, η χρήση τους συνοδεύεται πάντα από ένα μεγάλο «ναι, αλλά».

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Η επανεκκίνηση του διαγωνισμού είναι αναμφίβολα ένα θετικό βήμα, αρκεί το Υπουργείο να έμαθε από τα λάθη του πρώτου γύρου. Αν οι νέες προδιαγραφές είναι όντως αδιάβλητες και το έργο προχωρήσει χωρίς νέες δικαστικές εμπλοκές, η Ελλάδα θα κάνει ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα.

Όμως, η τεχνολογία είναι απλώς ένα εργαλείο. Αν οι 1.000 κάμερες τοποθετηθούν με μοναδικό σκοπό να γεμίσουν τα δημόσια ταμεία, το μέτρο θα απαξιωθεί γρήγορα στη συνείδηση των πολιτών. Αν, αντίθετα, αποτελέσουν μέρος ενός συνολικού σχεδίου με βελτίωση του οδοστρώματος, σωστή σήμανση και εκπαίδευση των νέων οδηγών, τότε ίσως αυτοί οι 1.000 «ψηφιακοί σκοποί» να κάνουν τους δρόμους μας λίγο πιο ασφαλείς για όλους.