Μέσα Μεταφοράς: Τσουχτερό πρόστιμο και κάμερες AI για επιβάτες χωρίς εισιτήριο

Ακριβότερη γίνεται από αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου 2026, η μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο αυστηρότερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής.

Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ. Για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.

Η αλλαγή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιχειρεί να ενισχύσει τους ελέγχους στις αστικές συγκοινωνίες, βάζοντας στο κάδρο όχι μόνο τα αυξημένα πρόστιμα, αλλά και νέα τεχνολογικά εργαλεία, όπως οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.

Πού ισχύουν τα νέα πρόστιμα

Το νέο πλαίσιο αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και καλύπτει τις μετακινήσεις με λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ.

Στόχος των αλλαγών είναι να περιοριστεί η εισιτηριοδιαφυγή και να αυξηθεί η συμμόρφωση των επιβατών, σε ένα σύστημα όπου η μη επικύρωση εισιτηρίου παραμένει ένα από τα πιο συχνά προβλήματα στις καθημερινές μετακινήσεις.

Οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους έγκυρο εισιτήριο ή ενεργή κάρτα μετακίνησης και να φροντίζουν για την επικύρωσή τους, όπου αυτό απαιτείται, πριν από την επιβίβαση ή την είσοδο στους σταθμούς.

Πότε μειώνεται το πρόστιμο στο μισό

Το νέο πλαίσιο προβλέπει και δυνατότητα μείωσης του προστίμου κατά 50%.

Συγκεκριμένα, ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, εφόσον μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί προσωποποιημένη κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το πρόστιμο των 100 ευρώ μπορεί να μειωθεί στα 50 ευρώ, εφόσον ο επιβάτης προχωρήσει εγκαίρως στην έκδοση της προβλεπόμενης κάρτας.

Κάμερες AI για όσους δεν χτυπούν εισιτήριο

Παράλληλα με την αύξηση των προστίμων, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει εισαγάγει πιλοτικό πρόγραμμα για την πρόληψη της εισιτηριοδιαφυγής με τη χρήση καμερών τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρώτη κάμερα AI έχει τοποθετηθεί πάνω από τα ακυρωτικά μηχανήματα στον σταθμό ΗΣΑΠ «Περισσός». Σκοπός του συστήματος είναι να εντοπίζει περιπτώσεις επιβατών που περνούν χωρίς να επικυρώσουν εισιτήριο, αξιοποιώντας την κίνηση στον χώρο των ακυρωτικών μηχανημάτων.

Το σύστημα παρουσιάστηκε από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Μεταφορών, Στέλιο Σακαρέτσιο, σε πρόσφατη εκδήλωση για τις αστικές συγκοινωνίες.

Πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή, η οποία εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια περιορισμού της μετακίνησης χωρίς εισιτήριο και καλύτερης επιτήρησης των σημείων εισόδου στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Τι πρέπει να προσέχουν οι επιβάτες

Με τα νέα δεδομένα, οι επιβάτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όχι μόνο ως προς την κατοχή εισιτηρίου, αλλά και ως προς την επικύρωσή του.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, καθώς σε περίπτωση ελέγχου θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν το σχετικό δικαίωμα.

Η μη επικύρωση εισιτηρίου ή κάρτας μπορεί να θεωρηθεί παράβαση, ακόμη κι αν ο επιβάτης διαθέτει προϊόν μετακίνησης. Γι' αυτό, πριν από κάθε διαδρομή, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν ότι το εισιτήριο ή η κάρτα τους είναι ενεργά και επικυρωμένα.