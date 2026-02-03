2K/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις 1.696 θέσεις εργασίας στην Υγεία

Από το ΑΣΕΠ έγινε γνωστό ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2026 προκήρυξη της ανεξάρτητης Αρχής, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων ενενήντα έξι (1.696) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.



Δείτε τις θέσεις της παραπάνω προκήρυξης: