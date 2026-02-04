ΑΣΕΠ 8Κ 2024: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τις 2.217 θέσεις ΔΕ στο δημόσιο

Οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 8Κ/2024 ανακοίνωσε την Τετάρτη (4/2) το ΑΣΕΠ, τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί και αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του. Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, συνολικά 2.217 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε φορείς του Δημοσίου.



Η διαδικασία υλοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, ενώ τα αποτελέσματα βασίζονται στα προβλεπόμενα από τα σχετικά ΦΕΚ (62/31.12.2024 και 1/14.01.2025, τ. ΑΣΕΠ). Όπως επισημαίνεται από την Αρχή, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι υποψήφιοι που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων εμφανίζονται αποκλειστικά με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) που είχαν δηλώσει στην ηλεκτρονική τους αίτηση.



Παράλληλα, οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες εντάσσονται κανονικά στους πίνακες Διοριστέων και Κατάταξης, χωρίς κάποια ειδική επισήμανση, ενώ πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο όσοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη προκήρυξη.



Ο τελικός πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και, μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».