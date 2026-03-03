ΑΣΕΠ 2Κ 2026: 1696 προσλήψεις στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου - Πώς κάνετε αίτηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 2Κ/2026 του Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 9/τ. Α.Σ.Ε.Π./16.02.2026), η οποία αφορά την κάλυψη 1.696 θέσεων με σειρά προτεραιότητας.

Οι θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό σε νοσοκομεία, καθώς και προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών ετών, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, κατηγοριών Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν την αίτηση αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Αίτηση), ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Για τη συμμετοχή απαιτείται η επισύναψη παραβόλου ύψους 15 ευρώ, το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, επιλέγοντας: Φορέας Δημοσίου - Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), από την ιστοσελίδα της Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ υπάρχει ειδικός σύνδεσμος με την ένδειξη «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», που οδηγεί απευθείας στη σχετική πλατφόρμα.

Η αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο μετά την επιλογή «Οριστικοποίηση» και εφόσον ο 20ψήφιος κωδικός παραβόλου εμφανίζεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», ώστε να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Β΄.

Το ΑΣΕΠ επισημαίνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να φροντίσουν για την πληρωμή του ίδιου ακριβώς κωδικού παραβόλου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και πριν από την οριστική υποβολή της.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, ώστε ο κωδικός να εμφανίζεται άμεσα ως «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» και να είναι δυνατή η οριστικοποίηση της αίτησης, παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΨΔ.