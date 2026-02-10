ΑΣΕΠ: Βγήκε η προκήρυξη 1Κ/2026 για τις προσλήψεις σε νοσοκομεία - Δείτε τις θέσεις

Έγινε γνωστό σήμερα από το ΑΣΕΠ ότι εκδόθηκε η προκήρυξη 1Κ/2026 (ΦΕΚ 4/τ. ΑΣΕΠ/04.02.2026) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων δέκα (510) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4765/2021.



Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).



Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).



Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 17 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τρίτη, και ώρα 08:00, και λήγει στις 6 Μαρτίου 2026, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00.



Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ: